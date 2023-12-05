Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:10

Dünya Kadın Hakları Günü, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel başarılarını kutlamanın yanı sıra, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Peki, Dünya Kadın Hakları Günü nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bu tarih, her yıl Kadın Hakları günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl kutlanır.

ATATÜRK'ÜN KADINLAR HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Bir toplumun ilerlemesi, kadınlarının ilerlemesi ile ölçülür."

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünen, zavallı bir miskin değilsin. Unutma ki, dünya üzerinde yürüyen en kuvvetli varlık kadındır."

"Kadınlarımıza milletin içinde gerçek şahsiyet ve karakter kazandırmak maksadıyla hükümetimizce ellerinden geldiği kadar yardım edilmelidir."

"Bir milletin kurtuluşu ancak kadınların kurtuluşunda yatar."

"Kadınlarımızın yüksek tahsil bakımından erkek öğrencilere nazaran geri kalmasının sebepleri düşünülmeli, bu sebepler ortadan kaldırılmalıdır."