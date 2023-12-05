Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:10

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:10

Türk kahvesi 2013 yılında UNESCO tarafından kültür mirasları arasında kabul edildi. 40 yıllık hatrı bulunan Türk kahvesi her yıl 5 Aralık'ta 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanıyor. Peki, Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman kutlanır? Türk kahvesi hakkında bilinmesi gerekenler...

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Türk Kahvesi Günü, her yıl 5 Aralık'ta kutlanır. Bu özel gün, Türk kahvesinin kültürel önemini ve tarihini vurgulamak, geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenir. Türk kahvesi, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve bu gün, bu özel içeceği tanıtmak ve kutlamak için dünyanın dört bir yanındaki insanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

TÜRK KAHVESİNİN TARİHÇESİ

Türk kahvesi, kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir kahve türüdür. Türk kahvesinin tarihçesi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İşte Türk kahvesinin kısa tarihçesi:

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (15. yüzyıl): Türk kahvesinin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü döneme kadar gitmektedir. 15. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda kahve yetiştirilmeye ve içilmeye başlanmıştır.

Kahvehaneler ve Kültürel Yayılma (16. yüzyıl): 16. yüzyılın başlarında İstanbul'da kahvehaneler açılmış, burada kahve içmek ve sohbet etmek popüler bir kültür haline gelmiştir. Kahve, Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece bir içecek değil, aynı zamanda sosyal bir etkileşim aracı olarak da benimsenmiştir.

İstanbul'dan Dünyaya Yayılma (17. yüzyıl): Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte, kahve İstanbul'dan çeşitli bölgelere ve sonrasında da dünyaya yayılmıştır. Kahve, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da popüler hale gelmiştir.

Geleneksel Kahve Kültürü: Türk kahvesi, özel bir hazırlık yöntemi olan cezve (ibrik) kullanımıyla bilinir. İnce öğütülmüş kahve, su ve şeker (isteğe bağlı) ile birlikte cezvede kaynatılarak demlenir. İçimi genellikle güçlü, yoğun ve aromatiktir.

UNESCO Kültürel Miras İlanı (2013): Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilmiştir. Bu, Türk kahvesinin kültürel ve tarihsel önemini vurgulayan bir adımdır. Bugün Türk kahvesi, Türk mutfağının önemli bir parçası olarak dünya çapında tanınmaktadır ve geleneksel hazırlık yöntemi ile öne çıkmaktadır.

Türk kahvesi yapımı, özel bir hazırlık yöntemi ve malzeme kullanımını içerir. İşte geleneksel Türk kahvesi yapımının adımları:

Malzemeler:

Türk kahvesi fincanı ölçüsü (bir fincan genellikle 70-80 ml civarındadır)

Türk kahvesi (ince öğütülmüş, arzu edilen miktarda)

Su (bir fincan kahve için bir fincan su kullanılır)

Şeker (isteğe bağlı)

Yapılış:

Cezve Hazırlığı: Bir cezve veya ibrik kullanarak kahveyi yapmaya başlayın. İbrik, genellikle bakır veya pirinçten yapılır ve uzun bir sapı vardır.

Su Eklemek: Cezvenin içine ölçtüğünüz kadar su ekleyin. Bir fincan su genellikle bir fincan kahve için yeterli olacaktır.

Kahve Eklemek: Her fincan kahve için bir fincan ölçüsünde kahveyi ekleyin. Kahve, ince öğütülmüş olmalıdır.

Şeker Eklemek (Opsiyonel): Şeker eklemek istiyorsanız, şeker miktarını kahve ölçüsüne göre ayarlayın. Türk kahvesi genellikle şekerli içilir, ancak bu tamamen kişisel tercihlere bağlıdır.

Karıştırmak: Kahve ve suyu iyice karıştırın. Şeker kullanıyorsanız, şeker de iyice eriyene kadar karıştırın.

Demlemeye Bırakmak: Karışımı ocak üzerine yerleştirin ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Ancak kaynama noktasına geldiğinde hemen karıştırarak ocaktan alın. (Kaynadığı anda köpüklenip taşabilir, bu nedenle dikkatli olun.)

Servis: Türk kahvesi fincanlarına paylaştırarak sıcak bir şekilde servis edin. Fincanın içine kahvenin telvesini bırakarak veya bırakmadan servis yapabilirsiniz, bu da kişisel tercihlere bağlıdır.

Türk kahvesi, demliğin içinde kahvenin çökmesine izin verildiği için içerken telvesiyle birlikte içilir. Ayrıca, geleneksel bir Türk kahvesi servisi genellikle su veya lokum ile birlikte yapılır.