Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

01 Ekim 2021 Cuma, 17:25

1 Ekim Dünya Kahve Günü, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan etkinliklerle kahvenin keyfini çıkararak farklı kahve çeşitlerini duyurmak için organize edilmiş bir gündür. İlk olarak 1963 yılında Londra'da kurulan Uluslararası Kahve Örgütü, 2014 yılında 1 Ekim'in Uluslararası Kahve Günü olarak kutlanması yönünde karar aldı.



İşte Dünya Kahve Günü’ne dair merak edilenler…

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke, her yıl 29 Eylül-1 Ekim tarihlerini çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan Türkiye üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN?

İstanbul Coffee Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri Küçükçiftlik Park'ta buluşturuyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9 ve 10 Ekim tarihlerinde bir araya getirecek.

Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi isimlerin yanı sıra yeni genç sanatçıların vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.