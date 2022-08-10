Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası'nda renkli görüntüler yaşandı
ABD’nin California eyaletinde yüzlerce köpek ve hayvanseverin katıldığı Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası eğlenceli görüntülere sahne oldu. 2 yaşındayken sörfe başlayan Labrador cinsi 7 yaşındaki köpeği Charlie, büyük ve büyük ırk köpek kategorisinde yarışmayı 2’nci olarak tamamladı.
California eyaletindeki Pacifica eyalet plajında Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası düzenlendi. Çok sayıda köpeğin ve hayvanseverin bir araya geldiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Köpekler, küçük, küçük ve orta ile büyük ve çok büyük ırk olarak üç gruba ayrıldı.
"DALGALARA HAVLIYOR"
Yarışmada köpeklerin hem tek hem de sahipleri ile yarıştığı ayrı bir kategori de oluşturuldu. Jeffrey Niebor’ın 2 yaşındayken sörfe başlayan Labrador cinsi 7 yaşındaki köpeği Charlie, büyük ve büyük ırk köpek kategorisinde yarışmayı 2’nci olarak tamamladı.
Köpeğinin sörf yapmayı çok sevdiğini ve bu tutkusunu kelimelerle ifade edemeyeceğini belirten Niebor, "O iyi vakit geçiriyor. Sahile gidip eğleniyoruz. Charlie daha sonra sörf tahtasını alarak suya gidiyor ve dalgalara havlıyor. İnsanlar onu seviyor" dedi.
Aynı kategorinin 1.’si ve aynı zamanda 10 yıllık kurtarma köpeği olarak görev yapan Faith’in sahibi James Wall, "Yavruyken çok fazla şeyden korkardı. Sahile gitmeye başladık. Sörf tahtalarından birinin üzerine atladı ve bu çok hoşuna gitti. Deneyebiliriz dedim ve o günden bu zamana kadar devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
- Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
- ABD'de otobana uçak düştü
- Bağcılar'da 'parkta' cinayet: Anbean kameraya yansıdı
- Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar
- Erdoğan talimat verdi
- Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
- Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Köpeği gözünün önünde öldürüldü