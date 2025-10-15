Dünya'nın ilk hayvanları keşfedildi: Milyonlarca yıl önceye dayanıyor

MIT’den jeokimyacılar, Dünya'nın ilk hayvanlarının deniz süngerleri olabileceğini öne süren yeni bir araştırma yayınladı. Araştırmada, 541 milyon yıl öncesine ait kaya örneklerinde bulunan kimyasal fosiller, bugünkü deniz süngerlerinin atalarına işaret ediyor. Bu keşif, bilinen ilk hayvanların yumuşak vücutlu ve okyanusta yaşamış deniz süngerlerine benzediğini gösteriyor.

KİMYASAL FOSİLLER: İLK HAYVANLARIN İPUÇLARI

Çalışmada, "kimyasal fosiller" olarak adlandırılan moleküler kalıntılar kullanıldı. Bu kalıntılar, eski canlılardan geriye kalan, zamanla gömülüp dönüşüp korunan moleküllerdir. Araştırma, bu kimyasal fosillerin, demospongelar adı verilen modern deniz süngerlerinin atalarına ait olduğunu belirtiyor. Bu özel steranlar, kolesterol gibi sterollerin jeolojik olarak stabil formudur ve karmaşık organizmaların hücre zarlarında bulunur.

DENİZ SÜNGERLERİNİN YUMUŞAK VÜCUTLARI VE SİLİKASIZ YAPILARI

Araştırma ekibi, “Bu organizmaların o dönemde nasıl göründüğünü tam olarak bilemiyoruz, ancak kesinlikle okyanusta yaşamışlardır ve yumuşak vücutludurlar. Muhtemelen silika iskeletleri yoktu” diyor. Yumuşak vücutlu bu organizmalar, filtreleyici besin alıcılarıydı ve erken dönemdeki atalarının da benzer özelliklere sahip olduğu düşünülüyor.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR VE YENİ KEŞİFLER

Bu çalışma, 2009'daki bir araştırmanın üzerine inşa edilmiştir. O dönemde, aynı ekip Oman'dan elde ettikleri kaya örneklerinde 30 karbonlu steranlar (C₃₀) keşfetmişti. Ancak, bu bulgular bazı alternatif köken teorilerine yol açtı. Yeni çalışmada ise daha nadir bir 31 karbonlu sterol (C₃₁) keşfedildi. Araştırma ekibi, eski kaya örneklerinde hem C₃₀ hem de beklenmedik şekilde yüksek seviyelerde C₃₁ steranları buldu.

CANLI DENİZ SÜNGERLERİ ÜZERİNDE YAPILAN TESTLER

Yeni keşfi doğrulamak için araştırmacılar, canlı demospongelar üzerinde testler yaparak, bazı türlerin hala C₃₁ sterollerini ürettiğini buldular. Bu, eski steranların modern deniz süngerleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dair güçlü bir kanıt oluşturuyor.