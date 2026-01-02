Dünyaca ünlü aktör Will Smith'e 'cinsel taciz' davası

Ünlü Hollywood yıldızı Will Smith hakkında, geçen ay Los Angeles’ta profesyonel kemancı Brian King Joseph’i taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Dava dilekçesinde Smith’in, Joseph’in "güvenini kazanmaya yönelik adımlar attığı", bu süreçte onu yönlendirdiği ve cinsel istismara zemin hazırladığı ileri sürüldü.

Başvuru yalnızca Smith’e değil, bağlı bulunduğu Treyball Studios Management’a karşı da yapıldı.

Joseph, Aralık 2024’te Smith ile ilk kez sahne aldığını, ardından sanatçının “Based on a True Story: 2025 Tour” turnesinde yer almak üzere işe alındığını aktardı.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre, Smith’in albümünde yer alan bazı parçalarda keman çalmasının istenmesiyle taraflar arasındaki temasın arttığı, bu süreçte Smith’in aralarında özel bir bağ bulunduğunu ima eden sözler kullandığı" öne sürüldü.

OTEL ODASINA İZİNSİZ GİRDİ İDDİASI

BirGün'ün aktardığına göre; Joseph, Mart 2025’te turnenin ilk ayağı için gittiği Las Vegas’ta kendisi için ayarlanan otel odasına izinsiz girildiğine dair bulgularla karşılaştığını iddia etti.

Odada kendisine hitaben yazılmış bir not ve kendisine ait olmayan bazı eşyalar bulduğunu belirten Joseph, durumu otel güvenliğine ve Smith’in temsilcilerine bildirdiğini söyledi.

Joseph, olaydan birkaç gün sonra ise ekibin kendisini suçladığını ve bu gerekçeyle işine son verildiğini ileri sürdü. Joseph, yaşananlar nedeniyle ağır psikolojik travma yaşadığını, maddi kayba uğradığını ve itibarının zedelendiğini; ayrıca travma sonrası davranış bozukluğu ile başka ruhsal sorunlar geliştirdiğini öne sürdü.