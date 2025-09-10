Dünyaca ünlü anonim sanatçı Banksy'e polis soruşturması: Kimliği ifşa mı olacak?

Ünlü anonim sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı (Royal Courts of Justice) duvarına yaptığı yeni eseriyle tekrar gündeme gelmişti. Sanatçı, eserin kendisine ait olduğunu Instagram üzerinden doğruladı.

Duvarın koruma altındaki tarihi bir yapı olması nedeniyle, olay Metropoliten Polis Teşkilatı tarafından “mala zarar verme” kapsamında inceleniyor.

T24'ün haberine göre; eser önce bariyerlerle çevrilip, sonrasında kimyasal yöntemlerle kaldırıldı.

MAHKEMDE İFADE VERİRSE...

Polis, olayla ilgili ihbar aldıklarını ve soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, dava açılması durumunda Banksy'nin mahkemede ifade vermesi ve anonimliğini sürdüremeyeceği ifade edildi.

Banksy, 1990’lı yılların sonlarında Bristol’da ün kazandı ve o tarihten bu yana kimliğini gizli tutmayı başardı. Eski menajeri Steve Lazarides, Banksy’nin gizliliğini “ilk başta bir korunma refleksi, sonrasında ise bir saplantı” olarak tanımlamıştı. Banksy’nin bu anonim kimliği, onu bir tür “halk kahramanı” haline getirmişti.

Öte yandan, sanatçının eserleri milyon dolarlara satılıyor. Uzmanlar, kimliğinin açığa çıkmasının marka değerini düşürmeyeceğini, ancak etrafındaki efsanevi gizemin ortadan kalkmasıyla “efsanevi” etkisinin zayıflayabileceğini düşünüyor.