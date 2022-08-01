Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant İstanbul'a geliyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:57

Fransa’nın sevilen sanatçısı Dany Brillant, Türkiye’deki hayranları ile buluşmaya geliyor. Tunus kökenli Fransız sanatçı; Arap, Yahudi, Fransız, İtalyan ve İspanyol kültürlerinin harmanlanmasından oluşan geniş repertuarını hayranları için seslendirecek. Aynı zamanda oyuncu da olan Birillant, repertuvarını sahne performansıyla zenginleştirecek.

Şarkılarında swing, rockabilly, Latin ve Fransız chanson etkileri taşıyan Tunus kökenli Fransız sanatçı, 13 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirecek.

Konser öncesi Türkiye’deki hayranları için video mesaj yayımlayan Brillant, “Covid başlamadan önce Türkiye’de konser vermiştim. Tekrar geleceğim için çok mutluyum. 13 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde sizlerle buluşmak beni çok mutlu edecek. Fiesta, dans, salsa, caz, hepsi orada olacak. Türkiye’yi seviyorum. Yakında görüşürüz” dedi.

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Brillant, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasını “Bence Türkler son derece dünyaya açık insanlar ve burası pek çok kültürün birlikte yaşadığı bir ülke. Müziğimi takdir ettiklerini düşünüyorum. Çünkü 50’li ve 60’lı yıllar Fransız ruhunu taşıyor. Fransız şarkıları çok fazla Amerikan şarkılarını taklit eder, ama ben bunu yapmıyorum. Müziğimin kimliğini koruyorum ve muhtemelen bu seviliyor. Mesela Joe Dassin gibi Fransız geleneğinden geliyorum” sözleriyle açıklamıştı.

Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip sanatçının Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek konserinin biletlerinin satışta olduğu bildirildi.