Ünlü şarkıcı Ricky Martin'e yeğeninden taciz şoku: Dava sonuçlandı

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:16

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, üvey kız kardeşi Vanessa'nın oğlu Dennis Yadiel Sanchez tarafından taciz ve fiziksel şiddet gerekçesiyle suçlandı.

Üvey dayısıyla 7 ay ilişki yaşadığını ve zor günler geçirdiğini söyleyen Sanchez, şarkıcından şikayetçi oldu. Dünya basınına oturan davada karar çıktı.

DAVAYI KAZANDI

50 yaşındaki Martin'in üvey kız kardeşi Vanessa'nın oğlu Dennis Yadiel Sanchez, dayısıyla 7 ay ilişki yaşadığını, bu süreçte kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp dava açmıştı. Sanchez'in mahkemeye sunduğu tüm iddiaları geri çekmesiyle şarkıcı davayı kazandı

'BANA, EŞİME, ÇOCUKLARIMA ZARAR VERDİ'

Dava kararının ardından bir video çeken Martin, yeğeni için "sadece en iyisini dilediğini" belirterek "ışığı bulmasını istediğini" söyledi.

Martin "Bir yalan çok büyük zarara sebep olabilir. Bana, eşime, çocuklarıma ve aileme zarar verdi" dedi.

DÖRT TANE ÇOCUĞU VAR

Ricky Martin, Suriye asıllı İsveçli ressam Jwan Yosef ile 2017 yılında evlendi.

Çiftin taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu dört tane çocuğu bulunuyor.

Bu çocukların dördü de ikiz. İlk Ikizler 13 yaşındaki Valentino ile Matteo, diğer Ikizler ise üç yaşındaki Lucia ile Renn.