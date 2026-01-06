Dünyaca ünlü İzlandalı sanatçı Björk’ten Grönlandlılara bağımsızlık çağrısı!

ABD’nin Venezuela saldırması ve sonrasından eşi ile beraber Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırıp ABD’de yasa dışı bir şekilde yargılamaya başlamasının ardından Grönland yeniden gündeme geldi.

Zira, ABD Başkanı Trump, Grönland’a ‘ihtiyaçları’ olduğunu defalarca kez söyledi.

İzlandalı dünyaca ünlü sanatçı Björk ise Grönlandlılara bağımsızlık çağrısı yaptı.

Björk sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Bağımsızlık mücadelesinde tüm Grönlandlılara iyi şanslar dilerim. İzlandalılar, 1944'te Danimarkalılardan ayrılmayı başardıkları için son derece rahatlamış durumdalar. Bugün çocuklarım Danca konuşuyor olabilirdi ve biz dilimizi kaybedebilirdik.

Grönlandlılara karşı derin bir sempati duyuyorum. Özellikle de 1966-1970 arasında, yaşları 12’ye kadar düşen 4 bin 500 kız çocuğuna, bilgileri olmadan spiral takılması vakası gündeme geldiğinde.

Onlar benim yaşımda ya da benden daha gençti. Çocuksuz bırakıldılar.

Danimarkalıların bugün bile Grönlandlılara ikinci sınıf insanlar gibi davrandığını, 2025’te çocukları ailelerinden kopardığını görmek insanın içini acıtıyor.

Sömürgecilik çok kez tüylerimi diken diken etti. Grönlandlı kardeşlerimin zalim bir sömürgeciden çıkıp bir diğerinin eline düşme ihtimaliyse hayal bile edilemeyecek kadar korkunç.

İzlandaca dediğimiz gibi: ‘úr öskunni í eldinn (küllerden ateşe)’.

Sevgili Grönlandlılar, bağımsızlığınızı ilan edin! Komşularınızdan samimi destek ve sıcak dileklerle.”