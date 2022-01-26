Dünyaca ünlü müzisyen Elton John, Covid-19’a yakalandı
Efsanevi İngiliz şarkıcı Sir Elthon John'un Covid-19 testi pozitif çıktı. 75 yaşındaki şarkıcı, bunun sonucunda ABD'nin Dallas kentindeki iki konserini iptal etmek zorunda kaldı.
Yapılan açıklamada, "Elton John’ın yakın zamanda Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Dallas’ta 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba olarak belirlenen Farewell Yellow Brick Road tur tarihlerinin ertelenmesi gerektiği için büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.
Şarkıcının semptomlarının hafif olduğu ve tam olarak aşılandığı belirtildi.
Elton John ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, Covid kaptığımı ve bu nedenle Dallas’taki gösterilerimi yeniden planlamak zorunda kaldığımı bildirmek için bir mesaj göndermek istedim. Biletleriniz varsa, yeni tarihler için çok yakında sizinle iletişime geçilecektir. Gösterileri ertelemek her zaman büyük bir hayal kırıklığıdır ve bundan rahatsız olan herkes için çok üzgünüm ama kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.
İngiliz sanatçı, Farewell Yellow Brick Road turuna 20 Ocak’ta, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra New Orleans’ta sahneye döndüğünde yeni başlamıştı.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Avcılar’da 16 saatlik elektrik kesintisi
- Kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe'ye transferde sürpriz engel
- Sadakatsiz'de koronavirüs paniği
- Kaan Tangöze'den 'Sezen Aksu' mesajı
- Ölüm barınağı davasında yeni gelişme
- İstanbul'da onlarca araç sahiplerini bekliyor!
- Yeşilçam'a can veren kadın: Fatma Girik
- Obradovic Türkiye'den eli boş döndü
- Çin, L-SAR 01A uydusunu uzaya fırlattı