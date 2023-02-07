Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcılardan Türkiye'ye destek mesajları

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:25

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:49

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; dünyadan da Türkiye'ye yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü” ifadelerini kullandı.

Ah Turkey.

My heart.

Devastating news. — Russell Crowe (@russellcrowe) February 6, 2023

Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

DUA LIPA'DAN PAYLAŞIM

3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan’ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, “Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum” sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, “Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye’de arama kurtarma yapıyor” ifadelerini kullandı.

“KALBİM SİZİNLE”

“Uzay Yolu” dizisinin oyuncularından George Takei, “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır” paylaşımında bulundu.

Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, “Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle” sözleriyle dile getirdi.

İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram’da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, “Kalbim sizinle” mesajını paylaştı.

İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, “Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla” paylaşımında bulundu.

ABD’li heavy metal grubu Manowar’un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, “Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz” mesajı paylaşıldı.