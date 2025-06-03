Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Dün İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda konser veren efsanevi rock grubu Guns N'Roses, "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını söylerken Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Minguzzi'nin Guns N'Roses hayranı olduğu ve konsere gitmek istediği ortaya çıkmıştı.
Efsane grup, konser öncesinde de aynı şarkıyla Mattia Ahmet Minguzzi'yi anan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
DEV EKRANA YANSITILDI
32 sene sonra İstanbul'da konser veren Guns N'Roses, dün canlı söylediği "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti. Şarkı sırasında Minguzzi'nin fotoğrafı arkadaki dev ekrana yansıtıldı.
Şarkıya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin, babası Andrea ve teyzeleri de eşlik etti.
Saat 21.00'de sahneye çıkan Guns N'Roses, konseri saat 00.00 sularında tamamladı.