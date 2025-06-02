Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı: 'Huzur içinde yat'

Rock müziğin efsane gruplarından Guns N’ Roses bugün İstanbul'da verecekleri konser öncesi, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bir anma videosu paylaştı.

YAŞASAYDI, KONSERE KATILACAKTI

Grubun paylaşımı, Minguzzi’nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.





“HUZUR İÇİNDE YAT”

Arka planda “Knockin' on Heaven’s Door” (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda “Rest in peace” yani “Huzur içinde yat” ifadeleri kullanıldı.





KONSER BU AKŞAM

BKM’nin 30'uncu yılı kapsamında İstanbul'da Guns N’ Roses konseri düzenlenecek. Guns N’ Roses, BKM Organizasyonu ile 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahneye çıkacak.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.