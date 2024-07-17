Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den şaşırtan karar: Müziğe ara veriyor
Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı. Şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek
"Someone Like You", "Easy On Me",
"Hello", gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz sanatçı Adele, müzik kariyerine
ara vereceğini açıkladı.
"EN AZINDAN BİR SÜRELİĞİNE..."
Yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen Adele,
"Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir
ara vermeyi planlıyorum. Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir
süreliğine" dedi.
2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren
şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, ağustos ayı boyunca toplam
10 kez Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşacak.
36 yaşındaki sanatçı, ilk stüdyo albümü '19'u 2008 yılında çıkarmıştı.
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