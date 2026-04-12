Dünyaca ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter'dan 'zılgıt' özrü: 'Tepkim kötü niyetli değildi'

Coachella performansı sırasında zılgıt çeken bir hayranına söyledikleri yüzünden tepki alan Sabrina Carpenter, X hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

"BU SENİN KÜLTÜRÜN MÜ? ÇOK GARİP"

10 Nisan günü dünyaca ünlü müzik festivalinde baş sanatçı olarak sahne alan Sabrina Carpenter, kalabalıktan gelen zılgıt sesiyle birlikte şaşırıp, "Bu senin kültürün mü? Çok garip" gibi ifadeler kullanmıştı.

Şarkıcı, geçtiğimiz 2 günde hayranlarından hayal kırıklığı belirten tepkiler almış, Arap/Afrika kökenli birçok insan tarafından ırkçılık yapmakla eleştirilmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Eleştirilerin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak özürlerini sunan Carpenter, "Özür dilerim, bu kişiyi gözlerimle görmedim ve net duyamadım. Tepkim tamamen kafa karışıklığındandı, sarkastikti ve kötü niyetli değildi. Durumu daha iyi idare edebilirdim! Şimdi zılgıtın ne olduğunu biliyorum! Bundan sonra tüm tezahüratlar ve sesler hoş karşılanacak" sözleriyle konuya açıklık getirdi.