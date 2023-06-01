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Dünyaca ünlü şarkıcı Sia bilinmeyenlerini anlattı: 'Otizimliyim'

'Unstoppable', 'Chandelier' ve Cheap Thrills' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü müzisyen Sia, hayatına dair bilinmeyenleri açıkladı. İtiraf gibi açıklamalarda bulunan Sia, otizmli olduğunu ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:21
Dünyaca ünlü şarkıcı Sia bilinmeyenlerini anlattı: 'Otizimliyim'
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Uyuşturucuyla mücadele danışmanı olan Carolyn Wiger'ın konuk olduğu “Rob Has a Podcast”e bağlanan Avustralyalı şarkıcı Sia, açıklamalarda bulundu. 

Wiger'e ve oğluna 100 bin dolar yardımda da bulunacağını bildiren Sia, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucuda bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" dedi.

47 yaşındaki şarkıcı söz konusu açıklamasında şunları söyledi:

"45 yıl boyunca 'insan kostümümü' giymemin zamanı geldi' diye düşünüyordum. Son iki yılda ise tamamıyla kendim oldum gibi hissediyorum."


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