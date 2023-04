Otizm Festivali’nin 3. gerçekleşti

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:00

Konak Belediyesi ve Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’nın (EBKOV)Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında her yıl birlikte düzenlediği Otizm Festivali’nin üçüncüsü Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde gerçekleşti. Gelenekselleşen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra EBKOV yöneticileri ve üyeleri, Konak Engelsiz Yaşam Köyü yönetici, eğitmen ve öğrencileri ile veliler katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere sahne olan ve Yaşam Köyü öğrencilerinin sergilediği gösterilerle bolca alkış alan festivalde konuşan Başkan Batur, sıfırdan bir yaşam köyüne dönüşen merkezi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

HARABEDEN YAŞAM KÖYÜNE

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde, terk edilmiş bir alandan bir yaşam köyü oluşturduklarını ve geliştirmeye de devam edeceklerini ifade eden Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu güzel günde, bu farkındalık gününde sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. 2019 yılında, bu kurumun hayata geçirilmesi için ilk başladığımızda, buradaki tesisler terk edilmiş vaziyetteydi. İşte o günlerden bugünlere geldik. Buradaki binaların restorasyonunu yaptık. Ama ne iyi yapmışız ki böyle güzel bir ortamı sağladık. Ben bütün eğitimci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu iş sevgi işi, kucaklama işi.”

“HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ”

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün kurularak bugünlere gelmesinde emeği olan herkese tek tek teşekkür eden Başkan Batur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“EBKOV’un çok değerli başkanı, geçmişte İzmir’e çok büyük hizmetleri olan, benim de çok değerli büyüğüm olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Burhan Özfatura ve vakıf yöneticileri ile Sayın Avni Ersoy’un çok büyük emeği var. Çalışma arkadaşlarımızın bu konuda çok büyük emeği var. Başta vakıf başkanı olmak üzere vakıf yöneticilerine, eğitimcilere, en önemlisi de değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarınızı, en kıymetli varlıklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Biz de burada elimizden gelen her türlü fırsatı değerlendirerek onların hayata bağlanmaları, eğitimleri için çalışıyor, bir arada olmalarını sağlıyoruz. Her yıl bu güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla beraber olmak çok önemli. Onlar bizim her şeyimiz. Yerel yönetim olarak bundan sonra da sizlere her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bu tesislerin daha da modernleşmesi, daha iyi noktaya gelmesi açısından da elimizden gelen her şeyi yapacağız.”