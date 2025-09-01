Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay hastalığını ilk kez açıkladı: 'Mutlaka kullanın' diyerek herkesi uyardı!

Dünyaca tanınan İngiliz şef Gordon Ramsay, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden cilt kanserine yakalandığını duyurdu.

56 yaşındaki ünlü şef, uzun süre güneşe maruz kalanları cilt sağlığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini yönünde uyardı.

"GÜNEŞ KREMİ" UYARISI

Ramsay, paylaşımında yaşadığı deneyimin ardından güneşin zararlı etkilerine karşı daha bilinçli hale geldiğini belirtti.

GORDON RAMSAY KİMDİR?

1966 yılında İskoçya’nın Johnstone kasabasında dünyaya gelen Gordon Ramsay, İngiltere’de büyüdü. Gastronomi dünyasında 16 Michelin yıldızıyla adından söz ettiren Ramsay, özellikle Londra’daki üç Michelin yıldızlı “Restaurant Gordon Ramsay” ile tanınıyor.

BİRÇOK ÜLKEDE İZLENDİ

1998 yılında İngiliz televizyonlarında yer almaya başlayan Ramsay, kısa sürede mutfak dışında da şöhret kazandı.

2004 yılına gelindiğinde ise İngiltere'nin en etkili ve bilinen şefleri arasında yer aldı. Ramsay’ın televizyon programları, Türkiye dahil birçok ülkede geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu.