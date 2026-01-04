Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, canlı yayında çitayla yarıştı: Yarış öncesi yaralandı

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, “Speed Does Africa” turu kapsamında bulunduğu Afrika’da sıra dışı bir olaya imza attı. Daha önce “Dünyanın en hızlı insanı benim” iddiasıyla sık sık gündeme gelen fenomen yayıncı, bu kez canlı yayında bir çitayla yarıştı.

20 ülkeyi kapsayan Afrika turu boyunca gittiği her noktada yoğun ilgi gören IShowSpeed, milyonlarca kişinin izlediği canlı yayında bir çita ile kısa mesafe yarışı yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Ancak yarış başlamadan beklenmedik bir olay yaşandı.

YARIŞ BAŞLAMADAN SALDIRI

Canlı yayında start verilmek üzereyken çita, IShowSpeed’e doğru hamle yaptı. Bu sırada ünlü yayıncı bacağından yaralandı. O anlar yayına anbean yansırken, izleyiciler büyük panik yaşadı.

Kısa bir aranın ardından yarış yine de gerçekleştirildi. Atletik performansıyla dikkat çeken IShowSpeed, tüm çabasına rağmen çitanın hızına yetişemedi.

“HÂLÂ EN HIZLI BENİM”

Yaşananlara rağmen iddiasından vazgeçmeyen fenomen yayıncı, yarışın ardından sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. IShowSpeed, “O sadece beni korkutmaya çalıştı ama unutmayın, hâlâ en hızlı benim!” ifadelerini kullanarak kendine olan güvenini sürdürdü.

Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, IShowSpeed’in çitayla yarışı milyonlarca kez izlendi.



