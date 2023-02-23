Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 07:00

Önlenebilir bir hastalık olan felçte; ideal kiloda olmak, sağlıklı besinler tüketmek, hareketli bir yaşam sürmek, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gibi önlemlerle risk en aza indirilebiliyor.

Beyin-damar hastalıkları; dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en çok etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu.

Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin damarlarının beslenememesi sonucu ortaya çıkan nörolojik fonksiyon kayıpları olarak adlandırılan inme, önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor.

RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN

İdeal kiloda olmak, sağlıklı besinler tüketmek, hareketli bir yaşam sürmek, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gibi önlemlerle inme riskini en aza indirmek mümkün.

İnme gerçekleştiğinde ise beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlıyor, ölen beyin hücreleri ise yenilenemiyor. Bu nedenle erken dönemde önlenmesi mümkün olan bu hastalık için acil müdahale hayati öneme sahip.

DÜNYADA HER YIL 17 MİLYON KİŞİ İNME GEÇİRİYOR

Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor. Bu istatistik neredeyse dakikada her 1 kişinin inme geçirmesi anlamına geliyor. İnme geçiren hastaların ise 6 milyonu hayatını kaybediyor. Ayrıca inme birçok kişide de kalıcı hasara sebebiyet verebiliyor.

Türkiye'ye bakıldığında yılda yaklaşık 140 bin kişinin inme geçirdiği, inme sonucu hayatını kaybeden insanların sayısının ise 35 bin ile 40 bin arasında olduğu görülüyor.

Farklı belirtilerle ortaya çıkan inme, konuşma bozuklukları, şiddetli baş ağrısı, aniden meydana gelen tek taraflı güçsüzlük veya vücudun bir kısmının duyarsızlaşmasıyla beraber kendini gösterebiliyor. Her yaş grubunda gözlenebilen inme, en sık 60 yaş üzeri erkeklerde görülüyor.