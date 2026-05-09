Dünyada tek: Canlı görmek için sadece birkaç haftanız var!

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle bölgede üretim alanı azalan karagül, yetiştiği topraktan aldığı kendine özgü rengi ve kokusuyla dikkat çekiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen karagülün geniş bir alana yayılması için Halfeti Kaymakamlığı, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor.

Ağırlıklı olarak seralarla yetiştirilen, ilkbahar ve sonbaharda açan karagül, görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallarından kesilerek hasat edilmeye başlandı.

"ŞU AN KARAGÜLÜN EN İYİ ZAMANI"

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, AA muhabirine, karagülün dünyada sadece Halfeti'de yetişen endemik bir tür olduğunu belirtti.

Karagülün Halfeti ve çevresindeki Fırat Havzası'nda yetişebildiğini belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Buradan 3 kilometre yukarıya çıktığımızda aynı verimi, aynı etkiyi alamıyoruz. Şu an karagülün en iyi zamanı hasat zamanındayız. Misafirlerimizin gelip canlı canlı görebileceği, dokunabileceği, koklayabileceği en iyi zaman mayıs-haziran ayıdır. Karagülü merak eden tüm misafirlerimizi Halfeti'ye bekliyoruz. Nadide bir tür olduğu için üretimi çok fazla yok ancak üretimin yaygınlaştırılması konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye olarak yeni bir sera kurulumu şu anda gerçekleştirmekteyiz."

RENGİ DEĞİŞİYOR

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Bozoğlan ise Halfeti denince akla gelen sembollerden birinin coğrafi işaret tescil belgesi almış olan karagül olduğunu belirtti.

Karagülün Halfeti'nin mikroklima ikliminde yetiştiğini aktaran Bozoğlan, bu gülün gonca döneminde siyah, daha sonrasında ise siyahtan mora ve açık kırmızıya doğru bir renk aldığını dile getirdi.

Bozoğlan, gülün Halfeti'den dışarı çıktığı zaman ise pembeye yakın bir tona ulaştığını aktararak, "Halfeti'de şu anda bin 750 metrekare kapalı alanda, 12 bin metrekare açık alanda karagül üretimi yapılmaktadır. Bu üretimden kadın kooperatifimiz de destek almakta. Onlara da yaprak temini yapıyoruz. Şu anda Halfeti Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sinan Korkmaz'ın destekleriyle eski Halfeti'de 7 bin 750 metrekare bir alan tahsisi yapıldı. Bu alana biz bin metrekare kapalı yetiştirme alanı, 250 metrekare üretim alanı ve damıtma tesisi olarak hizmet sunacağız. Ülkemizin ekonomisine, bölgemizin kalkınmasına ve ekonomisine desteklerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.