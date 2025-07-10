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Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!
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Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

10.07.2025 16:43:00
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Haber Merkezi
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Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Dünya yüzeyinin derinliklerinde kaynayan lavlar, bazı bölgelerde yüzeye çıkmak için sürekli fırsat kolluyor. Bu hareketlilik, gezegenimizin en tehlikeli ama aynı zamanda en büyüleyici doğa olaylarından biri olan volkanik patlamalarla kendini gösteriyor. Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Kilauea (Hawaii, ABD)

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983-2018 yılları arasında aralıksız lav püskürttü. Son yıllarda yeniden hareketlenen bu volkan, Hawaii’nin peyzajını şekillendirmeye devam ediyor.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Etna (Sicilya, İtalya)

Avrupa’nın en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna, neredeyse her yıl küçük patlamalarla gündeme geliyor. Tarımsal arazilerle çevrili bu dev, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de artırıyor.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Stromboli (İtalya)

"Akdeniz’in deniz feneri" lakaplı Stromboli, yüzyıllardır sürekli patlayan bir başka İtalyan volkanı. Adeta hiç uyumayan bu volkan, gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan lav püskürmeleriyle ünlü.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Piton de la Fournaise (Réunion Adası)

Hint Okyanusu’ndaki bu Fransız adasında bulunan volkan, yılda birkaç kez patlamasıyla tanınıyor. Güvenli izleme noktaları sayesinde doğa tutkunlarının gözdesi.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Villarrica (Şili)

Güney Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olan Villarrica, düzenli lav gölü ve sık sık yaşanan patlamalarla dikkat çekiyor. Zirvesinden yükselen duman, bölge halkı için alışıldık bir manzara.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Mount Merapi (Endonezya)

"Ateş Dağı" anlamına gelen Merapi, Endonezya’nın en ölümcül yanardağlarından biri. Yoğun nüfuslu bölgelerle iç içe oluşu, her patlamasını ciddi bir tehdit haline getiriyor.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Sakurajima (Japonya)

Japonya'nın en aktif volkanı olan Sakurajima, neredeyse her gün lav ve kül püskürtüyor. Japonya’nın jeolojik uyanıklık hali, bu volkanla daima tetikte olmayı gerektiriyor.

Dünyanın en aktif yanardağları... Patlamaya devam eden 8 yanardağ!

Fuego (Guatemala)

2018’deki ölümcül patlamasıyla hafızalara kazınan Fuego, Orta Amerika’nın en tehlikeli yanardağlarından biri. Hâlâ aktif olan bu volkan, sık sık küçük patlamalarla halkı uyarıyor.

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