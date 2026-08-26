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Dünyanın en çok parmaklı kedisi tescillendi: 29 parmağıyla tarihe geçti

Dünyanın en çok parmaklı kedisi tescillendi: 29 parmağıyla tarihe geçti

26.08.2026 18:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünyanın en çok parmaklı kedisi tescillendi: 29 parmağıyla tarihe geçti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi Erebus Anomaly adlı kedi, 29 parmağıyla "dünyanın en fazla parmaklı kedisi" unvanını alarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bir patisinde 8, diğer üç patisinde ise 7'şer parmağı bulunan Erebus, 24 yıldır kırılamayan tarihi rekorun yeni sahibi oldu.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi "Erebus Anomaly" adlı kedi, sahip olduğu 29 parmakla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Guardian'da yer alan habere göre, 24 yıldır aşılamayan "en fazla parmaklı kedi" rekorunu geride bırakan Erebus'un bir patisinde 8, diğer üç patisinde ise 7'şer parmak bulunuyor.

GENETİK BİR ÖZELLİK: POLİDAKTİLİ

Erebus'un sıra dışı parmak sayısının, kedilerde fazladan uzuv oluşmasına yol açan "polidaktili" adlı genetik durumdan kaynaklandığı açıklandı. Bu genetik özelliğin Maine Coon cinsi kedilerde görece yaygın olduğu belirtilirken, Erebus'un babasının da her patisinde 6 olmak üzere toplam 24 parmağa sahip olduğu kaydedildi.

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RÖNTGEN FİLMLERİ REKOR BAŞVURUSUNDA KULLANILDI

Yavruluk döneminde ağır bir zatürre geçiren Erebus, uygulanan oksijen ve ilaç tedavisi sayesinde sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde çekilen akciğer röntgenleri, Guinness Dünya Rekorları başvurusunda parmak sayısının resmi olarak tescillenmesi amacıyla delil sunuldu. Guinness yetkilileri, 13 Mayıs'ta yaptıkları açıklamayla Erebus'un rekorunu ilan etti.

Sevimli kedinin sahipleri, Erebus'un başka bir aileye verilip verilmeyeceğine dair soruya, "Bizimle kalacak. O çok güzel bir çocuk" yanıtını verdi.

Daha önceki rekor, 2002 yılında Kanada'da yaşayan 28 parmaklı "Jake" adlı kediye aitti. Mart ayında Michigan'da yaşayan 28 parmaklı "Toby" adlı kedi de bu rekoru egale etmişti. Erebus ise 29 parmağıyla zirvenin tek sahibi oldu.

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