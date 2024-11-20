Dünyanın en eğitimsiz 10 ülkesi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:19

Eğitim, bir toplumun refah seviyesini yükselten, bireylerin geleceğini şekillendiren en temel unsurlardan biridir. Ancak dünya genelinde, çeşitli ekonomik, politik ve kültürel nedenlerle eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğu ülkeler bulunuyor. İşte dünyanın eğitim seviyesinin en düşük olduğu 10 ülke...

1. Nijer

Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Nijer'de okur-yazarlık oranı yüzde 20’nin altında. Eğitime erişim kırsal bölgelerde özellikle sınırlı ve çocuk işçiliği yaygın bir sorun.

2. Çad

Afrika’nın fakir ülkelerinden biri olan Çad’da eğitime ayrılan bütçe oldukça düşük. Çocukların büyük kısmı erken yaşta okulu bırakmak zorunda kalıyor.

3. Mali

Mali’de çocukların yarısından fazlası ilkokul eğitimini tamamlayamıyor. Kız çocuklarının okula gitme oranı ise çok daha düşük.

4. Güney Sudan

Kıtlık, çatışmalar ve altyapı eksikliği, Güney Sudan’da eğitimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Okuma-yazma oranı yüzde 30’un altında.

5. Orta Afrika Cumhuriyeti

Yıllardır devam eden iç karışıklıklar ve ekonomik krizler, bu ülkede eğitimi ciddi anlamda aksatıyor. Çoğu çocuk temel eğitimden mahrum kalıyor.

6. Nijer Kongo Cumhuriyeti

Okula erişimin yetersizliği ve eğitim sisteminin altyapısızlığı, burada eğitimsizliğin temel sebeplerinden.

7. Somali

Devam eden çatışmalar, Somali’nin eğitim sistemini neredeyse tamamen çökertmiş durumda. Okula gitme oranı yüzde30’un altında.

8. Afganistan

Yıllardır süregelen savaş ve çatışmalar, Afganistan’da eğitim sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle kız çocuklarının eğitime erişimi son derece kısıtlı.

9. Haiti

Doğal afetlerin sık sık vurduğu Haiti’de, eğitim altyapısı yetersiz ve çocukların büyük kısmı okula düzenli olarak gidemiyor.

10. Mozambik

Mozambik’te çocukların yarısından fazlası ilkokuldan önce eğitim hayatını terk ediyor. Eğitim materyalleri ve öğretmen eksikliği, önemli bir sorun teşkil ediyor.