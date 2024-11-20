Dünyanın en eğitimsiz 10 ülkesi
Eğitim, bir toplumun kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Ancak dünya üzerinde, çeşitli nedenlerle eğitim seviyesinin çok düşük olduğu ülkeler bulunuyor. İşte dünyanın en eğitimsiz 10 ülkesi ve bu sorunun nedenleri...
Eğitim, bir toplumun refah seviyesini yükselten, bireylerin geleceğini şekillendiren en temel unsurlardan biridir. Ancak dünya genelinde, çeşitli ekonomik, politik ve kültürel nedenlerle eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğu ülkeler bulunuyor. İşte dünyanın eğitim seviyesinin en düşük olduğu 10 ülke...
1. Nijer
Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Nijer'de okur-yazarlık oranı yüzde 20’nin altında. Eğitime erişim kırsal bölgelerde özellikle sınırlı ve çocuk işçiliği yaygın bir sorun.
2. Çad
Afrika’nın fakir ülkelerinden biri olan Çad’da eğitime ayrılan bütçe oldukça düşük. Çocukların büyük kısmı erken yaşta okulu bırakmak zorunda kalıyor.
3. Mali
Mali’de çocukların yarısından fazlası ilkokul eğitimini tamamlayamıyor. Kız çocuklarının okula gitme oranı ise çok daha düşük.
4. Güney Sudan
Kıtlık, çatışmalar ve altyapı eksikliği, Güney Sudan’da eğitimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Okuma-yazma oranı yüzde 30’un altında.
5. Orta Afrika Cumhuriyeti
Yıllardır devam eden iç karışıklıklar ve ekonomik krizler, bu ülkede eğitimi ciddi anlamda aksatıyor. Çoğu çocuk temel eğitimden mahrum kalıyor.
6. Nijer Kongo Cumhuriyeti
Okula erişimin yetersizliği ve eğitim sisteminin altyapısızlığı, burada eğitimsizliğin temel sebeplerinden.
7. Somali
Devam eden çatışmalar, Somali’nin eğitim sistemini neredeyse tamamen çökertmiş durumda. Okula gitme oranı yüzde30’un altında.
8. Afganistan
Yıllardır süregelen savaş ve çatışmalar, Afganistan’da eğitim sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle kız çocuklarının eğitime erişimi son derece kısıtlı.
9. Haiti
Doğal afetlerin sık sık vurduğu Haiti’de, eğitim altyapısı yetersiz ve çocukların büyük kısmı okula düzenli olarak gidemiyor.
10. Mozambik
Mozambik’te çocukların yarısından fazlası ilkokuldan önce eğitim hayatını terk ediyor. Eğitim materyalleri ve öğretmen eksikliği, önemli bir sorun teşkil ediyor.
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