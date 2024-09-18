Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
İngiltere merkezli International SOS isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri listesi belli oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ
1- İZLANDA
2- LÜKSEMBURG
3- NORVEÇ
4- İSVİÇRE
5- DANİMARKA
6- SLOVENYA
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ
Listede bordo ve kırmızı renklerdeki ülkeler, uzun süredir devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Sıralama, terör tehdidi, insan hakları ihlalleri, zayıf altyapı ve sağlık hizmetlerinin acil durumlarda etkili müdahale imkanına göre belirleniyor.
BORDO RENKLİ ÜLKELER
İşte bu faktörlerin bir araya gelmesiyle dünyanın en tehlikeli (bordo renkli) ülkeler listesinde sıralama şu şekilde;
1- GÜNEY SUDAN
2- AFGANİSTAN
3- SURİYE
4- LİBYA
5- SOMALİ
6- AFRİKA
7- YEMEN
8- IRAK
9- UKRAYNA
KIRMIZI RENKLİ ÜLKELER
Kırmızı renkteki ülkeler de seyahat edenler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.
1- HONDURAS
2- HAİTİ
3- VENEZUELA
4- MALİ
5- NİJERYA
6- BURKİNA FASO
7- SUDAN
8- KONGO
9- ETİYOPYA
10- PAKİSTAN
11- MYANMAR
12- PAPUA YENİ GİNE
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Listede Türkiye ise turuncu renkle gösterilerek orta güvenlikli ülkeler arasında yer alarak risksiz konumda bulunuyor.
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