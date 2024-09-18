Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:54

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:54

2024 yılı dünyanın en güvenli ve en tehlikeli listesi güncellendi. İngiltere merkezli International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok sağlayan ve en çok riske atan ülkeler belli oldu.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

1- İZLANDA

2- LÜKSEMBURG

3- NORVEÇ

4- İSVİÇRE

5- DANİMARKA

6- SLOVENYA

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Listede bordo ve kırmızı renklerdeki ülkeler, uzun süredir devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Sıralama, terör tehdidi, insan hakları ihlalleri, zayıf altyapı ve sağlık hizmetlerinin acil durumlarda etkili müdahale imkanına göre belirleniyor.

BORDO RENKLİ ÜLKELER

İşte bu faktörlerin bir araya gelmesiyle dünyanın en tehlikeli (bordo renkli) ülkeler listesinde sıralama şu şekilde;

1- GÜNEY SUDAN

2- AFGANİSTAN

3- SURİYE

4- LİBYA

5- SOMALİ

6- AFRİKA

7- YEMEN

8- IRAK

9- UKRAYNA

KIRMIZI RENKLİ ÜLKELER

Kırmızı renkteki ülkeler de seyahat edenler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.

1- HONDURAS

2- HAİTİ

3- VENEZUELA

4- MALİ

5- NİJERYA

6- BURKİNA FASO

7- SUDAN

8- KONGO

9- ETİYOPYA

10- PAKİSTAN

11- MYANMAR

12- PAPUA YENİ GİNE

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Listede Türkiye ise turuncu renkle gösterilerek orta güvenlikli ülkeler arasında yer alarak risksiz konumda bulunuyor.