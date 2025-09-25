Dünyanın en havalı mahalleleri belli oldu! Türkiye listede var mı?

İngiltere merkezli TimeOut dergisi, her yıl hazırladığı "Dünyanın en havalı mahalleleri" listesi güncelledi.
DAHA ÖNCE TÜRKİYE DE LİSTEDE YER ALMIŞTI
Yayımlanan listede önceki yılların aksine listede bu yıl Türkiye'den bir mahalle yer almadı.
LİSTENİN ZİRVESİNDE JAPONYA VAR
Listenin zirvesine Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Jimbocho semti yer aldı. Jimbocho, özellikle kitapçıları ve kafeleriyle öne çıktı.
İşte dünyanın en havalı 10 mahallesi:
10. Labone, Accra
9. Vallila, Helsinki
8. Nakatsu, Osaka
7. Ménilmontant, Paris
6. Mullae-dong, Seul
5. Avondale, Chicago
4. Camberwell, Londra
3. Barra Funda, São Paulo
2. Borgerhout, Antwerp
1. Jimbōchō, Tokyo