Bir adımda ülke değiştirin: Dünyanın en ilginç sınırları

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:11

Dünya haritasına baktığınızda sınırların genellikle belirli çizgilerle ayrıldığını görürsünüz. Ancak bazı ülkelerin sınırları o kadar ilginç ki, haritaya bakınca bile şaşkınlık yaratıyor. Kimi zaman bir binanın ortasından geçen sınırlar, kimi zaman birkaç metre mesafeyle bambaşka bir zaman dilimine girmek gibi ilginç durumlar ortaya çıkıyor. İşte dünyanın en dikkat çekici sınırları!

1. Diomede Adaları (ABD - Rusya)

Büyük ve Küçük Diomede Adaları, Bering Boğazı'nda yer alıyor. Büyük Diomede Rusya'ya, Küçük Diomede ise ABD’ye ait. Ancak aralarındaki en ilginç detay, sadece 3,8 km mesafede olmalarına rağmen 21 saatlik zaman farkı olması! Bu nedenle Büyük Diomede "yarının adası" olarak anılıyor.

2. Baarle Kasabası (Belçika - Hollanda)

Belçika ve Hollanda’nın sınırları arasındaki Baarle kasabası, tam anlamıyla sınır karmaşası yaşatıyor. Belçika toprakları içinde Hollanda’ya ait 26 farklı bölge bulunuyor ve sınır bazı evlerin içinden geçiyor. Öyle ki, bazı evlerde mutfak Belçika'da, salon Hollanda'da kalabiliyor!

3. Everest Dağı (Nepal - Çin)

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest’in zirvesi hem Çin hem de Nepal sınırları içinde yer alıyor. Eğer zirveye ulaşırsanız, aynı anda iki ülkede bulunma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

4. Kaliningrad (Rusya - Avrupa)

Kaliningrad, Rusya’nın bir parçası olmasına rağmen Rusya anakarasından tamamen kopuk durumda. Litvanya ve Polonya arasında yer alan bu toprak parçası, Rusya’ya bağlı en ilginç bölgelerden biri.

5. Derby Line Kütüphanesi (ABD - Kanada)

ABD ve Kanada arasındaki Derby Line kasabasında bulunan Haskell Kütüphanesi ve Opera Binası tam olarak iki ülkenin sınırında yer alıyor. Binanın bir kısmı Kanada’da, bir kısmı ABD’de olduğu için binanın içinde yürürken ülkeler arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

6. Bir Tawil (Mısır - Sudan)

Dünyada hiçbir ülkeye ait olmayan nadir toprak parçalarından biri olan Bir Tawil, Mısır ve Sudan arasında yer alıyor. İlginç olan, her iki ülkenin de bu bölgeyi istememesi!