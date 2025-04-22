Dünyanın en iyi 100 salatası belli oldu: Listede Türk lezzetleri de var

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:09

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:09

Dünyanın önde gelen gastronomi rehberlerinden TasteAtlas, en iyi 100 salatayı sıraladığı yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel ölçekte damak zevklerini karşılaştıran bu listede Türkiye’den tam altı salata yer aldı. Özellikle Antalya’nın meşhur piyazı, kendine ilk 10’da yer bularak 9. sıradan listeye girmeyi başardı.

Türkiye’nin farklı yörelerinden çıkan salatalar da listede dikkat çekti. Kısır 14. sırada yer alırken, zeytin piyazı 23, közlenmiş patlıcan salatası 42, yoğurtlu semizotu salatası 51 ve klasik çoban salatası ise 87. sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Türk mutfağının sadece ana yemeklerde değil, yardımcı ve soğuk lezzetlerde de dünya çapında takdir topladığını gösteriyor.

Listenin zirvesindeyse Akdeniz mutfağı damgasını vurdu. Yunanistan’dan gelen ‘Dakos’ ve ‘Horiatiki Salata’ ilk iki sırayı paylaşırken, üçüncü sıraya ise Hindistan’dan Caprese tarzı bir salata yerleşti. TasteAtlas, listelerini kullanıcı oylarına dayanarak oluşturuyor ve bu sayede halkın damak tercihlerine dayalı, otantik bir lezzet haritası sunuyor.

TASTEATLAS'IN LİSTESİNDEKİ EN İYİ 10 SALATA

Yunanistan: Dakos

Yunanistan: Horiatiki Salata

Tunus: Houria

İtalya: Capri Salatası

Lübnan: Fettuş Salatası

Bulgaristan: Şopska Salatası

Endonezya: Pecel

Çin: Pai Huang Gua

Türkiye: Antalya Piyazı

Tunus: Mechouia Salatası