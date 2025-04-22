Dünyanın en iyi 100 salatası belli oldu: Listede Türk lezzetleri de var
TasteAtlas’ın hazırladığı "Dünyanın En İyi 50 Salatası" listesinde dört Türk salatası da yer aldı. Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü yansıtan bu lezzetler, uluslararası arenada büyük beğeni topladı.
Dünyanın önde gelen gastronomi rehberlerinden TasteAtlas, en iyi 100 salatayı sıraladığı yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel ölçekte damak zevklerini karşılaştıran bu listede Türkiye’den tam altı salata yer aldı. Özellikle Antalya’nın meşhur piyazı, kendine ilk 10’da yer bularak 9. sıradan listeye girmeyi başardı.
Türkiye’nin farklı yörelerinden çıkan salatalar da listede dikkat çekti. Kısır 14. sırada yer alırken, zeytin piyazı 23, közlenmiş patlıcan salatası 42, yoğurtlu semizotu salatası 51 ve klasik çoban salatası ise 87. sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Türk mutfağının sadece ana yemeklerde değil, yardımcı ve soğuk lezzetlerde de dünya çapında takdir topladığını gösteriyor.
Listenin zirvesindeyse Akdeniz mutfağı damgasını vurdu. Yunanistan’dan gelen ‘Dakos’ ve ‘Horiatiki Salata’ ilk iki sırayı paylaşırken, üçüncü sıraya ise Hindistan’dan Caprese tarzı bir salata yerleşti. TasteAtlas, listelerini kullanıcı oylarına dayanarak oluşturuyor ve bu sayede halkın damak tercihlerine dayalı, otantik bir lezzet haritası sunuyor.
TASTEATLAS'IN LİSTESİNDEKİ EN İYİ 10 SALATA
Yunanistan: Dakos
Yunanistan: Horiatiki Salata
Tunus: Houria
İtalya: Capri Salatası
Lübnan: Fettuş Salatası
Bulgaristan: Şopska Salatası
Endonezya: Pecel
Çin: Pai Huang Gua
Türkiye: Antalya Piyazı
Tunus: Mechouia Salatası
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