Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Zirve Türkiye'nin!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, “Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları” listesini açıkladı. Yerel lezzetleri keşfetmeyi ve dünya mutfak mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan platform, yine Türk mutfağına hak ettiği yeri verdi. Yayınladığı her listeyle dikkat çeken TasteAtlas, bu kez soğuk tatlılar kategorisinde birinciliği Türkiye’ye layık gördü.

Listenin zirvesinde, Türkiye'nin dört bir yanında severek tüketilen dondurma yer aldı. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, “dünyanın en iyi donmuş tatlısı” seçildi.

ZİRVEDE "MARAŞ DONDURMASI" VAR

Dondurma denince akla ilk gelen yer elbette Kahramanmaraş. Meşhur dövme dondurmasıyla tanınan şehir, bu özel lezzetiyle Türkiye'yi uluslararası gastronomi dünyasında gururlandırdı. Maraş dondurması; keçi sütü, salep ve doğal aromalarla hazırlanıyor. Keçiler, Ahir Dağı’nda yetişen kekik, sümbül, keven gibi aromatik bitkilerle beslendiği için ortaya çıkan süt, dondurmanın eşsiz tadını oluşturuyor. Yabani orkide köklerinden elde edilen salep de bu lezzete ayrı bir kıvam ve aroma katıyor.

LİSTENİN DEVAMI ABD VE İTALYA’DAN

Listenin ikinci sırasında, ABD mutfağından “Frozen Custard” yer alıyor. Dondurmaya benzer fakat içinde yumurta da bulunan bu tatlı, daha yumuşak kıvamıyla öne çıkıyor.

Üçüncü sırada ise İtalya’nın ünlü lezzeti “Gelato al Pistacchio” (Fıstıklı Gelato) bulunuyor.

Toplam 50 farklı soğuk tatlının yer aldığı listede, Türkiye sadece 'dondurma' ile temsil ediliyor. İtalya ise farklı ‘gelato’ çeşitleriyle listeye damga vurdu.



Listenin tamamı ise şu şekilde:



