Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti, fiyatı 2 katına çıktı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:33

TasteAtlas'ın 2023 değerlendirmesi sonucunda dünyanın en kötü 100 yemeği arasında yer alan Karadeniz mutfağının önemli bir lezzeti olan Kara Lahana Çorbası, 7. sıraya yerleşti. Karadeniz Bölgesi'nde popüler olan ve birçok kişi tarafından sevilen bu çorba, gastronomi dünyasının prestijli platformu TasteAtlas tarafından olumsuz bir değerlendirme alarak dikkat çekti.

Bu gelişme üzerine Karadeniz Bölgesi'nde birçok etkinlik düzenlenerek Kara Lahana Çorbası tanıtılmaya çalışılırken, pazarda kara lahana talebinde de artış yaşandı. Kara lahananın fiyatı, talep artışıyla birlikte 5 liradan 10 liraya çıkarak yükseldi. Pazarda kara lahana satan esnaf, bu durumun satışları olumlu etkilediğini ve daha fazla talep gördüklerini belirtti.

Pazarda kara lahana satan çiftçiler ve esnaf, Kara Lahana Çorbası'nın lezzetinin kime göre neye göre değişebileceğini ifade ederek, bu olumsuz değerlendirmeye tepki gösterdiler. Ayrıca, birçok vatandaş da Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti olan kara lahana çorbasını sahiplenerek, sosyal medyada paylaşımlar yaparak destek verdiler.