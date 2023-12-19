Gece yemek felç riskini artırıyor!

19 Aralık 2023 Salı

Sağlıklı beslenmenin ana kuralları değişmese de bazı detaylar netleşiyor ve değişiyor. Yıllar içinde yapılan çalışmalar, kaloriden ve kilodan ziyade, ne yediğimizin, nasıl yediğimizin, içeriğin, saatlerin, ihtiyacımızın daha önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Bazen sorarlar, “Ben yine sizin söylediklerinizi yesem ama akşam eve gelince yesem, dışarıda bu yemeklerle uğraşmasam? Yine de aynı şey olur mu?” Ben de derim ki “Ne yediğin, nerede yediğin, ne zaman yediğin ve hatta kiminle yediğine göre bile değişir!” İşte yine sizinle paylaşacağım bu haber önemli bir detayı içeriyor. Yeme saatlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayalım.

Bizim kültürel yeme şeklimize bakacak olursak sabah hafif veya orta seviyede bir kahvaltı, geçiştirilmiş bir öğle yemeği, zengin bir akşam yemeği alışkanlığımız vardır. Günün ilk 2 öğünü geçiştirilse bile akşam güzel bir sofra kurmak isteriz. Sevdiklerimizi, ailemizi gördüğümüz yerdir. Tek başına yiyorsanız da dinlendiğiniz, günün yorgunluğunu attığınız yerdir. Bu sebeple akşam yemeğini tamamen ortadan kaldıran diyet uygulamalarının asla bize uygun olduğunu düşünmedim. Ama akşam yemeğini biraz daha erkene çekmenin, geç saatlere bırakmamanın ve hatta akşam hafif bir yemek yemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sorbonne Üniversitesi'nde araştırma yapılmış. Geç saatte yemek yemek zararsız görülebilir ancak araştırma sonuçlarına göre akşam 9'dan sonra akşam yemeğine oturmak felç veya mini felç geçirme riskini artırabilir.

Bu araştırmada, Fransa'da 100 binden fazla kişinin günlük yedikleri incelenmiş. Bir kısmı akşam yemeklerini 20.00’den önce ve bir kısmı da 21.00’den sonra yemiş.

Gönüllüler ortalama yedi yıl boyunca takip edildi; bu süre zarfında kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin kardiyovasküler hastalık vakası görüldü.

En geç saat 21.00'den sonra akşam yemeği yiyen kişilerde, genellikle "mini felç" olarak bilinen felç veya geçici iskemik atak geçirme olasılığı yüzde 28 daha fazlaydı. Bu, akşam saat 8'den önce akşam yemeği yiyen insanlarla karşılaştırıldı. Araştırmacılar, günün erken saatlerinde yemek yemeye evrimleştiğimizi söylüyor; hayvan çalışmalarından elde edilen bazı kanıtlar, yiyecekleri daha sonra sindirmenin kan şekerini ve kan basıncını yükselttiğini öne sürüyor. Normalde daha düşük olan akşam saatlerinde yükselen kan basıncı, zamanla kan damarlarına zarar verebilir, felç ve kalp krizlerine yol açan kan pıhtılaşması riskini artırabilir.

Şimdi şöyle düşünelim mi? Uykuya geçiş saatleri metabolizmanın yavaşladığı, sakinleştiği saatler. Uyku tamir ve dinlenme zamanı. Belki de birçok karar o sırada alınıyor. Yeni güne buradaki kararlar ile başlanıyor. Yani uyku sağlığımızı etkiliyor. Uyku öncesi yüksek kalorili veya sindirimi uzun sürecek yemekler yemek uyku kalitesini de bozuyor. Kan damarlarımızın da bundan hoşlanmadığını araştırma göstermiş. Bazı özel günler dışında siz siz olun, akşam yemeğini 21:00’den önce bitirin. Yemekten sonra ise çay keyfini sade yapın. Akşam yemeği ile ilgili davranışınızı değiştiremiyorsanız hatta gece yeme sendromunuz var ise bu işi çözmek için bugün başlayın.

Herkese güzel yemekler ve sağlıklı uykular dilerim…