Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, 3 maddeli formülü açıkladı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:00

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'na göre bu yıl da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçilen Finlandiya'da genç lider Sanna Marin bu mutluluğun sırrını açıkladı: Eşitlik, gelişmiş eğitim sistemi ve güçlü bir refah devleti...

2019'da 34 yaşında başbakanlık koltuğuna oturarak dünyanın en genç lideri olarak kayıtlara geçen Marin ülke olarak refah devlet durumunu 'çevre açısından sürdürülebilir' bir yolla muhafaza etmek istediklerini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Marin, ülkenin geleceğinin kalkınma ve çevreci teknoloji ihracatında yattığına inanıyor.

'AZINLIKLARIN EŞİTLİĞİ DE ÖNEMLİ OLMAYACAK'

Marin, gelecek hükümetlerin eşitlik için daha fazla şey yapıp yapmaması gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bence evet. Çünkü burada olan şey bu. Finlandiya'da her zaman eşitlik için uğraştık. O yüzden bence gelecekte yalnızca kadın- erkek eşitliği ya da cinsiyetler arası eşitlik değil toplum içindeki azınlıkların eşitliği de önemli olacak. Yapılar, halka engel teşkil etmemeli. O yüzde yapacak çok şey var."

Kendisi de düşük gelirli bir aileden gelen Marin daha adil ve eşit bir toplum için çaba sarf etmenin kendinden önceki politikacıların uğraşlarını sürdürmek anlamına da geldiğini söyledi:

"En önemlisi şu ki benden öncekiler Finlandiya'da sosyal devleti kurdu. Bu sayede benim gibi insanlar, oldukça mütevazı ailelerden gelen insanlar okuma, üniversiteye gitme, kendi geleceklerini belirleme fırsatı buldu. Bu sebeple benden öncekilerin böyle bir toplum inşa etmek için aldıkları kararların, ortaya koydukları çabaların önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapılması gereken asıl şey de eşitlik fırsatları sunmaya devam edebilmek."

'ANNE- BABALAR EVDE ÇOCUKLARIYLA AYNI ORANDA VAKİT HARCAMALI'

Marin çocuk bakımında anne- babaya düşen sorumluluklarla ilgili de şöyle konuştu:

"Anne ve babalar evde çocuklarıyla aynı oranda vakit harcamalı ki böylece her ikisi de aynı kariyer olanaklarına sahip olabilsin. Böylelikle cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini de azaltabiliriz."

Yeni tartışmalı bir yasayla 18 yaşa kadar eğitim zorunlu hale getirildi. Ağustos 2022'de yürürlüğe girmesi beklenen yasayla da babalık izninin 54 günden en az 97 güne çıkarılması planlanıyor.

Marin 2027'ye kadar evsizlik sorunu çözmeye de kararlı: "Hâlâ sokaklarda yaşayan insanlar var. Hâlâ böyle bir sorunumuz var, özellikle büyük şehirlerde. Ama bunun çözümünde yol da kat ettik. 'Önce Konut' modeli çok önemli ama sağlık, toplumsal güvenlik ve iş alanında da çözümler üretmek gerekiyor."