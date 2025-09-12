Dünyanın en pahalı baharatının ekimi başladı: Kasam ayında hasat edilecek! Kilosu 450 bin lira....

Her yıl ağustos-eylül aylarında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, kilogramı 450 bin liradan alıcı buluyor ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Geçen yıl 44 üretici tarafından 104 dekar alanda üretilen ve 50 kilogramlık hasadı yapılan safranın ekimi devam ediyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 54 yaşındaki İsmail Yılmaz, AA muhabirine, tarlasının 5 dekarına yeni ürün diktiklerini söyledi.

Safran soğanı dikim sezonunun bitmek üzere olduğunu belirten Yılmaz, "Dikim için havanın soğumasını ve yağmur yağmasını bekledik. Şu an hava oldukça müsait. İnşallah 10-15 Ekim gibi çiçeklenme olur." dedi.

Yılmaz, safran ekimi ve hasat zamanında ağırlıklı olarak kadınlarla çalıştıklarını anlatarak, bu yıl 17-19 Ekim'de Safran Festivali yapılacağını ifade etti.