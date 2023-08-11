Ünlü şarkıcı Rihanna ikinci kez anne oldu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:24

Rapçi ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk kez anne olmuştu. Şarkıcı, oğluna RZA Athelston Mayers ismini verdi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat'ta ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarına ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Rihanna, kız bebek sahibi oldu.



