Ünlü şarkıcı Rihanna ikinci kez anne oldu

Geçen yıl oğlunu kucağına alan ünlü şarkıcı Rihanna, ikinci kez anne oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:24
Ünlü şarkıcı Rihanna ikinci kez anne oldu
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Rapçi ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk kez anne olmuştu. Şarkıcı, oğluna RZA Athelston Mayers ismini verdi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat'ta ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarına ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Rihanna, kız bebek sahibi oldu.



Rihanna ASAP Rocky

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