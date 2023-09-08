Ünlü şarkıcı Rihanna'nın ikinci bebeğinin ismi belli oldu!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:28

Güncelleme: 08.09.2023 - 15:32

Hayatının aşkı olduğunu söylediği rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti. RZA adında bir oğlu olan Rihanna, Super Bowl devre arasındaki performansında ikinci çocuğuna hamile olduğu duyurmuştu.

Rihanna ve ASAP Rocky 1 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucaklarına aldı. Ünlü isim, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Çiftin ikinci bebeğinin adı açıklandı.

"İSYAN"

35 yaşındaki şarkıcı ile ünlü rapçi bebeğine Riot Rose Mayes adını verdi. Çiftin, rapçinin bu yılın başında piyasaya sürdüğü "Riot" adındaki şarkısına gönderme yaptığı düşünülüyor.

Riot kelimesi İngilizce'de ayaklanma, isyan ve gürültü anlamına geliyor.

İlk çocuğuna "RZA Athelston Mayers" adını veren ikilinin yine 'R' harfi ile başlayan bir isim seçmesi dikkat çekti.

Öte yandan Rihanna, 2020 yılında İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda üç ya da dört çocuklu geniş bir aile hayal ettiğinden söz etmişti.

GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

Birkaç ay önce de Rihanna ile ASAP Rocky'nin evlendiği ileri sürülmüştü. Fransa'nın Cannes şehrinde konser veren ASAP Rocky, sahnedeyken Rihanna'ya "eşim" diye seslenmişti.



Rapçi, şarkısını seslendirmeden önce "Bu şarkıyı güzel eşime adamak istiyorum. Onu çok seviyorum" demişti.