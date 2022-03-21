'Dünyanın en sıkıcı insanı nasıl biri?' sorusu cevaplandı

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:50

İnsanların kendileri hakkında ne düşündüğünü merak edenler, yani toplumun büyük bir çoğunluğu için karşısındaki kişi tarafından ‘sıkıcı’ bulunmak büyük bir kaygı sebebi.

Son olarak, İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, katılımcılardan elde edilen ve incelenen verilerin ışığında, ‘dünyanın en sıkıcı’ karakteristik özellikleri belirlendi. Bu araştırmanın sonucunda araştırmacılar, dünyanın en sıkıcı insanının bir profilini oluşturdu.

WebTekno'da yer alan habere göre; Essex Üniversitesi, Limerick Üniversitesi ve Londra Ekonomi ve Politik Bilimler Okulu'ndan araştırmacılar, can sıkıntısı bilimine yönelik hakemli bir araştırma ile tipik olarak ‘sıkıcı’ olarak kabul edilen işleri, özellikleri ve hobileri ortaya çıkardı.

'MUHASEBE, TEMİZLİK VE BANKACILIK'

Beş deneyde 500'den fazla kişiyi inceleyen araştırmacılar, en sıradan işlerin veri analizi, muhasebe, temizlik ve bankacılık olarak görüldüğünü tespit etti. Bununla birlikte televizyon izlemenin, kuş gözlemciliğinin ve sigara içmenin en sıkıcı hobiler arasında görüldüğü kaydedilen makalede, sıkıcı insanların daha büyük yerleşim yerlerindense küçük şehirlerde ve kasabalarda yaşamayı tercih ettiği ifade edildi.

PROFİLİ OLUŞTURULDU

Bununla birlikte araştırma sonucunda dünyanın en sıkıcı insanının profili de oluşturuldu. Üç üniversiteden akademisyenlerin gerçekleştirdiği bu ortak araştırmaya göre dünyanın en sıkıcı insanının, televizyon izlemeyi seven ve bir kasabada yaşayan dindar bir veri girişi çalışanı olduğu tespit edildi.

'ÖNYARGILAR SEBEBİYLE TOPLUMDA DIŞLANIYOR'

Psikoloji Bölümü'nden Dr. Wijnand Van Tilburg liderliğinde yönetilen ve araştırma, basmakalıp sıkıcı olarak değerlendirilen insanların genellikle önyargılar nedeniyle sevilmediğini ve bu sebeple insanların bu tip insanlardan uzak durduğunu ortaya koydu.

Sıkıntıyı incelemenin ironik bir şekilde oldukça ilgi çekici olduğunu ifade eden Tilburg, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu makale can sıkıntısı algılarının ne kadar ikna edici olduğunu ve bunun insanlar üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Algılar değişebilir, ancak insanlar 'sıkıcı' işleri ve hobileri olan kişilerle konuşmaya zaman ayırmayabilir ve bunun yerine onlardan kaçınmayı seçebilir. İnsanların yanıldıklarını kanıtlama ve bu olumsuz klişeleri kırma şansları olmuyor. İnsanların bu kişilerden kaçınmayı seçmesi, sosyal dışlanmaya yol açabilir ve yaşamları üzerinde gerçekten olumsuz bir etkiye yol açan yalnızlığı artırabilir" şeklinde konuşuyor.

Çalışma ayrıca sıkıcı olarak algılanmanın muhtemelen düşük yeterlilik ve düşük kişilerarası samimiyet ile sonuçlandığını gösteriyor. Sıkıcı olarak algılananlar bu nedenle daha fazla zarar verme, bağımlılık ve zihinsel sağlık sorunları riski altında olabiliyor.

İşte araştırmanın sonucuna göre en sıkıcı ve en heyecan verici işler ile en sıkıcı hobiler:

En sıkıcı 5 iş:

Veri analizi

Muhasebe

Vergi/sigorta

Temizlik

Bankacılık

En heyecan verici 5 iş:

Performans sanatları

Bilim

Gazetecilik

Sağlık profesyoneli

Öğretim

En sıkıcı 5 hobi: