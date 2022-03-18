Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye ilk 100'e giremedi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, 2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayımladı.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayımladı.
Küresel anket verilerinden yararlanarak belirlenen rapora göre, İskandinav ülkeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de en üst sıralarda yer aldı.
NTV'nin aktardığı habere göre, Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112. oldu.
Rapora göre, dünyanın en mutlu 20 ülkesi şöyle:
1-Finlandiya
2-Danimarka
3-İzlanda
4-İsviçre
5-Hollanda
6-Lüksemburg
7-İsveç
8-Norveç
9-İsrail
10-Yeni Zelanda
11-Avusturya
12-Avustralya
13-İrlanda
14-Almanya
15-Kanada
16-Amerika Birleşik Devletleri
17-Birleşik Krallık
18-Çekya
19-Belçika
20-Fransa
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