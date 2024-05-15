Dünyanın en tehlikeli peyniri: Satış yapanlara 50 bin Euro para cezası kesiliyor

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:54

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:54

Casu marzu, kokuşmuş peynir anlamına gelen, içinde canlı böcek larvası bulundurmasıyla ünlü olan Sardinya'ya özgü bir koyun peyniridir. Genellikle Sardinya adasında yapılmasına rağmen yakınındaki Korsika adasında da casgui merzu adıyla bulunur.

Casu marzu normal mayalanma süresinin ötesine giderek peynir sineği larvaları tarafından meydana getirilen çürüme dönemine kadar mayalanır. Peynir bir süre mayalandıktan sonra üst kısmı kesilerek sinek larvalarının oluşması sağlanır. Bu larvalar mayalanmayı bir sonraki kademeye taşır ve peynirin yağlarının parçalanmasını sağlar. Peynir yumuşak bir hale gelir ve dışına Sarduca'da gözyaşı anlamına gelen lagrima denilen bir sıvı sızdırır. Larvalar 8 mm uzunluğunda yarı saydam beyaz kurtçuklar halinde görülür.

Larvalar rahatsız edildiklerinde 15 cm yükseğe zıplayabilirler. Bazı insanlar peyniri larvalarla birlikte yerken bazıları yemeden önce larvaları temizlerler.

Casu marzu peyniri amerikan televizyon programı Bizzare Foods with Andrew Zimmern'de tanıtılmıştır. Zimmern peynirin tadını; "O kadar kötü ki dilinizi yakıyor" diyerek tarif etmiştir. Peynirin tüketildikten sonra birkaç saat boyunca ağızda bir tat bıraktığı söyleniyor.

Casu marzu peyniri Sardinyalı tutkunları tarafından içindeki kurtçuklar öldükten sonra yenilmesi tehlikeli sayılır. Bu yüzden sadece içindeki kurtçukları canlı olan peynirler yenir fakat dondurulmuş olan peynirlerin kurtçukları ölmüş olsa da yenilmesinde sıkıntı yoktur. Peynir yeterince mayalandığında ince dilimler halinde kesilir ve Sardinya ekmeğinin üzerine sürülür ve kırmızı şarap ile birlikte servis edilir. Sardinyalılar casu marzu peynirinin afrodizyak etkisi olduğuna inanırlar çünkü peynirin içindeki larvalar rahatsız edildiklerinde 15 santimetre yükseğe zıplayabilirler. Peyniri yiyenler, yerken larvaların zıplamasını önlemek için ellerini sandviçlerinin üzerinde tutarlar. Bazı tüketiciler peyniri larvasız yemeyi tercih ederler. Larvaları yemek istemeyenler peyniri kapalı bir kese kağıdında bekletirler. Oksijensiz kalan larvalar kese kağıdının içine zıplarlar ve kâğıt ses çıkarır. Ses kesilmesi larvaların öldüğünü ve peynirin tüketilmeye hazır olduğunu bildirir.

Avrupa Birliği gıda hijyen ve sağlık kurallarından dolayı peynir bir süre boyunca yasaklanmıştı ve yasağa uymayanlar ağır cezalara çarptırılmıştı. Fakat bu süre boyunca casu marzu peynirini yasadışı olarak satın almak mümkündü ve normal pecorino peynirinin iki katı fiyatına satılıyordu. Casu marzu satışı yapanlar 50 bin avroya kadar para cezası alabiliyor. Peyniri çok seven Sardunyalılar bu cezaya anlam veremiyorlar.

Casu marzu peynirini geleneksel bir yiyecek olarak göstererek yasak kaldırılmaya çalışıldı. 2013 yılından itibaren casu marzu geleneksel yiyecek listesinde yoktur ve bu yüzden şu an Avrupa Birliği'nde casu marzu peynirinin yasal olup olmadığı belli değildir