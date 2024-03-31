'Dünyanın en uzun adamı' oyunu kullandı
Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.
Mardin'de yaşayan Sultan Kösen 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanını elinde tutuyor.
Sultan Kösen, Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.
Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi.
Kösen, okulda 1010 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanan Kösen, seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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