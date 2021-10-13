Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 13:08

2014 yılında yapılan ölçüm ile dünyanın en uzun genç kadını ünvanını alan Rümeysa Gelgi, 2021 yılının Mayıs ayında yapılan ölçümler sonrasında geçtiğimiz günlerde tescil belgesini alarak dünyanın en uzun boylu kadını oldu.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, doğuştan dünyada 50 vaka sayısı kaydedilen ve aşırı büyümeye olan Weaver sendromu nedeniyle boyu uzayan Gelgi, günlük hayatının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirirken, yürüteç yardımıyla kısa süreliğine hareket edebiliyor.

Tescil belgesinin teslimi sırasında konuşan Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini söylerken, çoğu kişinin ilk karşılaşmalarında kendisine kibar ve destekleyici davrandığını söyledi.

Rümeysa Gelgi, "Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap" diye konuştu.

Boş zamanlarında ailesiyle dışarı çıkıp yemek yemeyi sevdiğini ifade eden Gelgi, yüzmenin rahatlamasına yardımcı olduğunu tespit ettiğini aktardı.

Guinness Dünya Rekorları Genel Yayın Yönetmeni Craig Glenday ise, "Rümeysa'yı yeniden rekorlar kitabına sokmak bir onur. Yılmayan ruhu ve kalabalığın arasından sıyrılma gururu bir ilham kaynağı” derken, Yaşayan en uzun kadın kategorisi çok sık el değiştiren bir kategori değil, bu yüzden bu haberi dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum" diye konuştu.

Gelgi’nin ailesi de kızlarının Guinness Dünya Rekorları unvanına sahip olduğu için çok mutlu olduklarını ve kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti.

EN UZUN ERKEK DE TÜRK

Guinness, dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ile birlikte, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösem’in de Türk olmasının nadir bir durum olduğunu belirtirken, bu durumun en son 2009 yılında Çin’li Bao Xi Shun’un 2 metre 36 santimetreyle en uzun erkek ve Yao Defen'in 2 metre 33 santimetreyle en uzun kadın rekorunu elinde bulundurduğu sırada gerçekleştiğini vurguladı.