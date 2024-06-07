'Dünyanın en yüksek binası' olması hedefleniyordu... 11 yıldır süren projenin ne zaman biteceği belli oldu

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:12

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:23

Birleşik Arap Emirliklerine bağlı Dubai’de bulunan ve 828 metre uzunluğuyla dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’yı geride bırakma hedefiyle, Suudi Arabistan'da inşasına 2013’te başlanan ve tam 1000 metre yükseklikte olması hedeflenen Cidde Kulesi hala bitirilemedi. Proje sahipleri, inşaatın dört ila beş yıl içinde tamamlanacağını düşünüyor.

Cidde Kulesi, Suudi Arabistanlı milyarder Prens Al-Waleed Bin Tala tarafından ilk kez 2008 yılında duyuruldu.

11 YILDIR BİTMEYEN İNŞAAT

Proje duyurulduktan sonra inşaat süreci çok yavaş ilerledi ve 2013 yılında çalışmalara başlandı, ancak sadece binanın temelinin atılması bir yıldan uzun sürdü. Yer üstündeki inşaat 2014 yılının Eylül ayında başladı.

Ancak, bu devasa işi üstlenen müteahhitler, 2017 yılında Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı yolsuzlukla mücadele amaçlı tasfiyelerinin ardından yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

2020’DE BİTMESİ PLANLANIYORDU

Dünyanın en uzun binasını inşa etme hedefi, bu siyasi krizle karşı karşıya kaldı ve 2018 yılında ilk kez inşaat çalışmaları durduruldu, birkaç ay sonra 2020’de inşaatı bitirmek için işçiler kazmayı yeniden ele aldı.

Projeyi geliştiren Cidde Ekonomi Şirketi CEO'su Mounib Hammoud o dönemde CNN'e verdiği demeçte, "2020'den itibaren bir şeyler görmeye başlayacağız: kuleyi göreceksiniz, alışveriş merkezini göreceksiniz, başka birçok proje göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra, yükleniciler çıkan sorunların ardından projeden ayrıldılar, bu da projenin iki yılda tamamlanmasının imkanının kalmadığı anlaşıldı.

Bu sorunlarla boğuşulurken inşaat, 2020’de küresel COVID salgını ortaya çıktı. Dezeen'in haberine göre, inşaat pandemi sebebiyle yeniden durdu.

YALNIZCA ÜÇTE BİRİ İNŞA EDİLDİ

Her şey durma noktasına gelmeden önce Cidde Kulesi'nin yalnızca üçte biri inşa edilebildi ve Eylül 2023'te yeniden başlatıldı.

Cidde Ekonomi Şirketi, Mayıs 2024’te Architectural Digest dergisine verdiği demeçte, "Cidde Kulesi inşaatı yeniden başlıyor. Kulenin dört ila beş yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. İki ila üç ay içinde bir yüklenici seçmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cidde Kulesi, nihayet bittiğinde, rakibi Burj Khalifa'ya çok benzeyecek. Aynı zamanda ofisler, konut alanları, bir otel, bir gözlem kulesi ve bir alışveriş merkezine ev sahipliği yapacak.