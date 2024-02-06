Dubai'de dev AVM inşa edilecek: 'Burj Khalifa'nın dişi versiyonu'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:39

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:39

Şarika Girişimcilik Festivali'nde konuşan El Abbar, "Bu, arabaların girebileceği ilk alışveriş merkezi olacak. Bu nedenle eşsiz" diye konuştu.

El Abbar ayrıca yeni AVM'nin Burc Halife'den biraz daha küçük, bir kilometre uzunluğa yakın bir gökdelen şeklinde olacağını açıkladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, kulenin inşa edileceği 6 milyon metrekarelik alanın yeni şehir merkezi olacağını düşündüklerini belirten El Abbar, yeni kuleyi Burc Halife'nın "dişi versiyonu" olarak planladıklarını söyledi.

El Abbar, "Kule, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en yüksek yapı olmayacak. Neden? Çünkü yeni kalkınma planınını bazı yönlerden yeniden değerlendirirken, şehirlerimizde zerafete daha çok önem vermemiz gerektiğini fark ettim. Şehirlerimizi güzelleştirmeliyiz ve Şarika bunun en büyük örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını gençlere tavsiye vererek bitiren Arap iş insanı, "Başınız sıkıştığınızda arayacağınız akıllı insan kim? O kişinin numarasını istiyorum. Benim tavsiyem, zeki insanları bulun ve neyi seviyorsanız onu yapın. Ne sevdiğinizi keşfedin ve tutkunuzu kariyere dönüştürün" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Emaar ve e-ticaret şirketi Noon'un kurucusu olan Muhammed El Abbar, Burc Halife'yi de inşa eden isimdi.

Arap iş insanının en az 5 milyar dolarlık net serveti olduğu tahmin ediliyor.