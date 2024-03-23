Dünya'nın farklı noktalarındaki ilginç ulaşım araçları

Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:38

Güncelleme: 23.03.2024 - 12:38

Ulaşım, insanların hayatında önemli bir yere sahip ve zaman içinde çeşitli yeniliklerle gelişmiştir. Dünya genelinde, farklı kültürlerin ve coğrafi koşulların etkisiyle ortaya çıkan ilginç ve sıra dışı ulaşım araçları bulunmaktadır. İşte, dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanılan bazı ilginç ulaşım araçları...

Asma Demiryolu – Almanya

1901 yılında açılan Süspansiyon Monoray (veya “Schwebebahn”), asma vagonlara sahip en eski elektrikli yükseltilmiş demiryoludur. 19.200 ton çelik kullanılarak inşa edilmiştir. Her gün 85.000'den fazla yolcu Wuppertal'da seyahat etmek için bu yolu kullanıyor.

Coco Taksi – Küba

İçi boş hindistan cevizine benzeyen bu sarı taksilere Havana ve Varadero'da rastlamak mümkün. Normal taksilere göre daha hızlı ve daha ucuzdurlar. Siyah taksiler yerel halk tarafından, sarı taksiler ise turistler tarafından kullanılıyor.

Bambu Treni – Kamboçya

Kamboçya bambu trenleri (yerel olarak nori olarak bilinir ) bir elektrik jeneratörü ve oturma yeri olarak geçici bir bambu platformdan oluşur. Demiryolu rayları boyunca 40 km/saat'e varan hızlarda koşuyorlar. Bakımsız pistler inişli çıkışlı bir sürüşe neden olurken, ücretler düşük ve bu, ömür boyu bir kez yaşanacak bir deneyim.

Köpek Kızakları – ABD

Alaska'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınında, 4 ila 6 eğitimli köpekten oluşan paketler tarafından çekilen kızakları bulacaksınız. Çeşitli kızak türleriyle buzda ve karda süzülebilirsiniz. Bu ulaşım şekli her yıl Anchorage'dan Nome'a ??kadar 1.150 millik bir yarışla kutlanıyor.

Gondol – İtalya

Venedik, geniş kanal ağıyla ünlüdür ve kanallardan geçmenin en iyi yolu, geleneksel ahşap oymalı gondol teknesi kullanmaktır. Bunlar, şehrin ilgi çekici yerlerinin çoğunu görmenin mükemmel yoludur. Ancak günümüzde gondollar çoğunlukla turistlere ayrılmıştır; yerel halk daha az gösterişli olan Traghetto'yu tercih ediyor.

Buz Meleği – ABD

Ice Angel, su buza dönüştüğünde insanların Wisconsin'in Madeline Adası'ndan Bayfield'a taşınmasına yardımcı olan bir buz teknesidir. Hava pervaneli bu benzersiz tekneler, buz üzerinde rahatça süzülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Şiddetli kış aylarında Madeline Adası sakinlerinin imdadına yetişen tek ulaşım aracı budur.