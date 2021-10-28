Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
Malezyalı bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk unisex prezervatifini geliştirdiğini duyurdu.
Malezya’da bir jinekolog, kadınlar veya erkekler tarafından kullanılabilen dünyanın ilk 'cinsiyetsiz' prezervatifini geliştirdiğini açıkladı.
Genellikle yaralar için pansuman olarak kullanılan tıbbi bir malzemeden yapılan prezervatifi geliştiren John Tang Ing Chinh, ürünün insanların cinsel sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.
Chinh, ürün ile ilgili, "Temelde yapışkan kaplamalı sıradan bir prezervatif" derken, “Cinsel organlara yapışan ve ayrıca ekstra koruma için boş alanı kapatan yapışkan bir kaplamaya sahip" dedi.
Jinekolog John Tang Ing Chinh, yapıştırıcının prezervatifin yalnızca bir tarafına uygulandığını, yani her iki cinsiyet tarafından da tersine çevrilebileceğini ve kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
Sputnik'in aktardığına göre, prezervatiflerin şeffaf yaralarda kullanılan ince ve esnek ancak güçlü ve su geçirmez bir malzeme olan poliüretan kullanılarak yapıldığını belirten Chinh, malzemeden yapılmış pansumanlara atıfta bulunarak, "Bir kez kullandığınızda, orada olduğunu fark etmezsiniz" dedi.
ARALIK AYINDA SATIŞA ÇIKACAK
Tang, prezervatiflerin birkaç tur klinik araştırma ve testten geçtiğini, daha sonra aralık ayında firmanın internet sitesi aracılığıyla satışa sunulacağını söyledi.
Tang son olarak, "Yaptığımız klinik araştırmaların sayısına dayanarak, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde kullanılan birçok doğum kontrol yöntemine anlamlı bir katkı olacağı konusunda oldukça iyimserim" dedi.
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