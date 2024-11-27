Dünya'nın kıta sayısı altıya düşmüş olabilir! Kuzey Amerika ve Avrupa aslında tek bir kara parçası mı?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:31

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:31

Özellikle coğrafya derslerinden ayrıntılı olarak bildiğimiz dünyanın yedi kıtadan oluştuğu bilgisi hakkında yeni bir araştırma yayınlandı. Gondwana Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın hala tek bir kıtada olabileceğini öne sürüyor.

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA ASLINDA AYNI KITA MI?

Bu iddia, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakalarının tamamen ayrılmadığını, kırılma sürecinin devam ettiğini öne sürüyor. Çalışmanın baş yazarı olan Derby Üniversitesi'nden Dr. Jordan Phethean, "Kuzey Amerika ve Avrupa'nın 52 milyon yıl öncesinden düşünülse de plakaların mevcut durumda birbirine bağlı olduğunu gösteren kanıtların olduğunu gösteriyor" diyor. Araştırma, bu iki kıtanın bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

İZLANDA VE YENİ TEORİLER

Araştırmanın odak noktalarından biri, Atlantik Okyanusu'nda yer alan İzlanda oldu. Daha önce İzlanda'nın 60 milyon yıl önce Orta Atlantik sırtının neden olduğu volkanik hareketlerle oluştuğu düşünülüyordu. Ancak ekip, İzlanda'nın hem Avrupa hem de Kuzey Amerika tektonik plakalarından jeolojik parçalar bulabildiğini keşfetti. Bu bulgu, İzlanda ve ülkelerinin bağımsız bir ada değil, daha büyük bir kıtasal ülkelerin parçası olabileceğini gösteriyor.

GELECEKTE NE OLACAK?

Bu radikal teori başlangıç ??aşamasında ve İzlanda'daki volkanik kayalarda daha fazla test yapmayı planlıyor. Ayrıca bilgisayar simülasyonları ve tektonik plaka modelleri ROMP'un oluşum sürecini anlamaya çalışıyorlar. Bu araştırma, sadece kıtaların geçmişini değil, aynı zamanda gezegenimizin jeolojik evrimini anlamamıza da ışık tutabilir.