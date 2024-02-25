Dünyanın rengi değişiyor: Mavi renk azaldı

NASA , iklim değişikliğinin kademeli ısınma etkisi nedeniyle gezegendeki okyanusların yarısından fazlasının son 20 yılda maviden yeşile döndüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:43
Dünyanın rengi değişiyor: Mavi renk azaldı
Abone Ol google-news

Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bilim insanları, renk değişiminin iklim değişikliği nedeniyle ekosistemin bozulmasının bir işareti olduğunu söyledi.

Southampton'daki Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bir bilim adamı ve kitabın yazarı BB Cael, "Bunu önemsememizin nedeni, rengi önemsediğimiz için değil, rengin ekosistemin durumundaki değişikliklerin bir yansıması olmasıdır" dedi.

2023 yılındaki çalışma, renk değişiminin kesin nedeninin henüz doğrulanmamasına rağmen, muhtemelen planktondan kaynaklandığını öne sürüyor. Bu organizmalar deniz besin zincirinin en altında yer alır, ancak aynı zamanda Dünya üzerindeki oksijenin çoğunun üretilmesinde de rol oynarlar ve atmosferimiz üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptirler.

O kadar çok plankton var ki, okyanuslara ışık saçıyorlar ve bazılarının pigmentleri farklı. Renkteki bir değişiklik, bilim adamlarına plankton popülasyonlarının dünya çapında nasıl değiştiğine dair daha net bir fikir verebilir.

Bilim insanları, renkteki değişiklikleri, insan kaynaklı küresel ısınma hiç yaşanmamış olsaydı, okyanusların nasıl görüneceğini gösteren bir bilgisayar simülasyonuyla karşılaştırdılar.

Cael, "Tropik veya subtropik okyanusların neredeyse tamamında önemli ölçüde ortaya çıkan renk değişimleri var" dedi.

Cael, "Bunlar ekosistemi yok eden çok büyük değişiklikler değil, incelikli olabilir" dedi. "Fakat bu bize, insan faaliyetinin muhtemelen küresel biyosferin büyük bölümlerini anlayamadığımız bir şekilde etkilediğine dair ek bir kanıt sağlıyor."

Bilim insanları bu okyanus yeşillenmesinin kalıcı etkisinin ne olabileceğini anlarken, NASA da bu yıl konuyla ilgili yeni bir proje başlattı.

Ocak 2024'te Pace adı verilen gelişmiş uydu misyonu - plankton, aerosol, bulut, okyanus ekosistemi - şimdiye kadar sahip olduğumuz bir avuç değişiklik yerine okyanustaki yüzlerce rengi ölçecek.

Cael, "Ekolojik olarak değişikliklerin gerçekte ne olduğuna dair daha anlamlı çıkarımlar yapmak kesinlikle bir sonraki büyük adımdır" dedi.


iklim haberleri İklim Değişikliği haberleri Dünya haberleri

İlgili Haberler

İnsanlık ilk kez bu topraklarda öpüştü: Neden öpüşürüz?

İnsanlık ilk kez bu topraklarda öpüştü: Neden öpüşürüz?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'
İsrail’i desteklemişti: Antalyaspor’dan Jehezkel açıklaması!

İsrail’i desteklemişti: Antalyaspor’dan Jehezkel açıklaması!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
Türkiye’de başka örneği yok! 200 yıllık tarih yok oluyor...

Türkiye’de başka örneği yok! 200 yıllık tarih yok oluyor...
“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”

“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”
Bitlis balı, Paris'teki yarışmada Altın Bal ödülü aldı

Bitlis balı, Paris'teki yarışmada Altın Bal ödülü aldı
İstanbul Modern, kültürel mimari alanında ‘Yılın Binası’ ödülünü kazandı

İstanbul Modern, kültürel mimari alanında ‘Yılın Binası’ ödülünü kazandı