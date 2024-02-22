İnsanlık ilk kez bu topraklarda öpüştü: Neden öpüşürüz?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:08

Bilim insanları, kaydedilen ilk öpüşmenin 4 bin 500 yıl önce gerçekleştiğini ileri sürdü. Science dergisinde yayınlanan bir çalışma, eski Orta Doğu'da, erken Mezopotamya toplumlarında, M.Ö. 2 bin 500'den kalma eski metinlerde belgelenen öpüşme kanıtlarına işaret ediyor

Araştırmacılar ayrıca uçuk gibi ağızdan bulaşan hastalıkların erken yayılmasının eski öpüşmelerden kaynaklanabileceğine dair kanıtlara da dikkat çekti.

Önceki hipotezler, öpüşmenin en eski kanıtlarının M.Ö. bin.500 yılında eski Hindistan'dan geldiğini öne sürüyordu; ancak son araştırmada alıntılanan eski Mezopotamya metinleri, bunun Orta Doğu'da romantik bir uygulama olduğunu öne sürüyor.

Danimarka Kopenhag Üniversitesi'nden Mezopotamya tıp tarihi uzmanı Dr. Troels Pank Arbøll şunları söyledi: "Fırat ve Dicle nehirleri arasında günümüzde var olan ilk insan kültürlerinin adı olan antik Mezopotamya'da Irak ve Suriye'de insanlar kil tabletlerin üzerine çivi yazısıyla yazdılar.

“Bu kil tabletlerden binlercesi günümüze kadar ulaştı ve eski çağlarda öpüşmenin de romantik yakınlığın bir parçası olarak kabul edildiğinin açık örneklerini içeriyor; tıpkı öpüşmenin arkadaşlıkların ve aile üyeleri arasındaki ilişkilerin bir parçası olabileceği gibi.

"Bu nedenle öpüşmek, yalnızca belirli bir bölgede ortaya çıkan ve oradan yayılan bir gelenek olarak görülmemeli; daha ziyade birkaç bin yıl boyunca birçok antik kültürde uygulanmış gibi görünüyor."

Ayrı bir araştırma, bonoboların da romantik niyetlerle öpüştüğünü, şempanzelerin ise platonik bir şekilde öpüştüğünü gösterdi. Bilim insanları, yaşayan en yakın biyolojik ilişkilerimizden gelen bu uygulamaların, insanların bunu muhtemelen uzun süredir yaptığını gösterdiğini söyledi.

Yeni çalışma ayrıca öpüşmenin muhtemelen uçuklara ve bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyon olan difteriye neden olan herpes virüsünün yayılmasında rol oynadığını söylüyor.