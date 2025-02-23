Dünyanın yarısı burada yaşıyor: Valeriepieris Çemberi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:18

Dünya nüfusu sandığınızdan çok daha dengesiz dağılmış durumda! Öyle ki, sadece 4.000 kilometre çapındaki bir bölge, gezegenin yarısından fazlasını barındırıyor. Valeriepieris Çemberi olarak adlandırılan bu alan, Asya'nın en yoğun nüfuslu ülkelerini kapsayarak küresel ekonominin ve kültürün merkezini oluşturuyor. Peki, bu çemberin içinde kimler yaşıyor ve neden bu kadar önemli?

VALERİEPİERİS ÇEMBERİ NERESİ?

Bu çember, Güneydoğu Asya’dan başlayarak Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Japonya, Filipinler, Vietnam, Pakistan ve Güney Kore gibi nüfus devlerini içine alıyor. Yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden bazıları—Pekin, Şangay, Mumbai, Jakarta, Tokyo ve Manila bu alanın içinde yer alıyor.

VALERİEPİERİS'IN ADI NEREDEN GELİYOR?

Ken Myers adında bir öğretmen (Reddit’teki kullanıcı adıyla “valeriepieris”), dünya nüfusunun yarısından fazlasının bu küçük alanda yaşadığını fark etti. Myers, bu çemberin içinde 21 ülke olduğunu ve bu ülkelerde yaşayan insan sayısının, çemberin dışında kalan nüfustan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ancak bu harita o kadar viral oldu ki, The Washington Post dahil pek çok haber kuruluşu bunu yayınladı

İŞİN İLGİNÇ TARAFI?

Bu bölge dünya yüz ölçümünün sadece küçük bir kısmını kaplıyor.

Ama burada yaşayan insan sayısı, dünyanın geri kalan tüm bölgelerinden daha fazla!

Küresel ticaret, teknoloji ve ekonomi büyük ölçüde bu çember içinde dönüyor.

VALERİEPİERİS ÇEMBERİ’NİN ÖNEMİ

Bu bölge sadece nüfus açısından değil, ekonomik ve kültürel anlamda da dünyanın geleceğini şekillendiriyor. Buradaki ülkeler, küresel üretimin ve teknolojik inovasyonların merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda dünya ekonomisini yönlendiren dev şirketlerin büyük bir kısmı bu bölgede bulunuyor.