Dünya'ya çarpma riski olan meteordan sevindirici haber: 2024 YR4 gezegene çarpmayacak

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:56

Uzaydan gelebilecek tehditler, bilim insanlarının yakından takip ettiği en önemli konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, 2024 YR4 isimli bir asteroidin 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu açıklanmıştı. Ancak NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan son gözlemler, bu riskin neredeyse tamamen ortadan kalktığını gösterdi.

2024 YR4'ÜN DÜNYA'YA ÇARPMA RİSKİ

NASA ve ESA’nın paylaştığı verilere göre, 2024 YR4 asteroidi Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimali %0,0017 olarak hesaplandı.

Bu oran, 59.000'de 1 gibi son derece düşük bir ihtimali temsil ediyor.

ESA da benzer bir analizle bu riskin %0,002 seviyesinde olduğunu bildirdi.

NASA ayrıca, asteroidin Ay’a çarpma ihtimalinin %1,7 olduğunu, ancak bunun da Dünya için bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

NASA, “Asteroidin keşfedildiği ilk anda küçük ama dikkate değer bir çarpma riski taşıdığı görüldü” açıklamasında bulundu. Ancak yeni gözlemler sonucunda, 2032 ve sonrasında 2024 YR4’ün Dünya ile çarpışma ihtimali olmadığı kesinleşti.

TORİNO ÖLÇEĞİNE GÖRE TEHDİT DÜŞÜRÜLDÜ

Asteroitler ve diğer uzay nesnelerinin potansiyel çarpışma tehditlerini belirlemek için kullanılan Torino Etki Tehlikesi Ölçeği’nde, 2024 YR4’ün seviyesi sıfıra indirildi.

Ölçek, 0’dan 10’a kadar derecelendirilir ve 0, çarpışma ihtimalinin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu gösterir.

Geçtiğimiz hafta 3 seviyesine kadar yükselen 2024 YR4, yapılan ek gözlemlerle hızla 0 seviyesine çekildi.

Bu, asteroidin tıpkı atmosferde yanan göktaşları gibi bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor.

Astronomlar, dünyanın dört bir yanındaki teleskoplardan gelen verilerin asteroidin yörüngesinin daha doğru hesaplanmasını sağladığını belirtiyor.

2024 YR4 NE KADAR BÜYÜK?

2024 YR4, 27 Aralık 2024’te teleskoplarla tespit edildi ve büyüklüğü konusunda yapılan analizler, 40 ila 90 metre arasında değişen bir çapa sahip olduğunu gösterdi.